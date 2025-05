IMPRESS Destination Services für die World Travel Awards 2025 in Deutschland und Österreich nominiert

Erneut wurde IMPRESS Destination Services für die World Travel Awards als top DMC in Deutschland und Österreich nominiert. Voten Sie mit Ihrer Stimme und werden Sie Teil unseres Erfolgs

Hamburg, 8. Mai 2025 - IMPRESS Destination Services , eine top und mehrfach ausgezeichnete Destination Management Company mit Aktivitäten in Deutschland und Österreich, freut sich über die doppelte Nominierung bei den renommierten World Travel Awards 2025. Nach dem Gewinn als Austria's Leading Destination Management Company im vergangenen Jahr zählt IMPRESS nun erneut zu den Besten und ist in den Kategorien Leading Destination Management Company 2025 in Germany und Leading Destination Management Company 2025 in Austria nominiert.

Diese Nominierungen sind eine große Ehre und unterstreichen den Anspruch von IMPRESS, in jedem Projekt höchste Qualität, Kreativität und Zuverlässigkeit zu bieten. "Diese Anerkennung ist ein großartiger Erfolg für unser gesamtes Team und ein Zeichen des Vertrauens unserer geschätzten Kunden und Partner", erklärt Gunnar Weigel, CEO von IMPRESS Destination Services.

IMPRESS lädt alle Kunden, Partner und Freunde herzlich ein, das Unternehmen auf dem Weg zum Award zu unterstützen und ihre Stimme bei den World Travel Awards 2025 abzugeben. Die Abstimmung ist einfach und erfordert nur eine kurze Registrierung unter:

https://www.worldtravelawards.com/profile-45794-impress-destination-serv...

So funktioniert das Voting:

1. Link oben anklicken

2. Mit E-Mail-Adresse registrieren

3. Für IMPRESS Destination Services in den Kategorien Deutschland und Österreich abstimmen

"Jede Stimme zählt und bringt uns diesem bedeutenden Preis näher. Wir danken allen Wegbegleitern für ihre Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen", so Gunnar Weigel weiter.

Für weitere Informationen:

IMPRESS Destination Services

info@impressdestination.com

www.impressdestination.com

+49 (0)4105 - 770253-0

We kindly encourage all readers to support IMPRESS with their vote and thank you for being part of our success story!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IMPRESS Destination Services

Herr Gunnar Weigel

Am Gerätehaus 4b

21220 Seevetal

Deutschland

fon ..: +49 (0)4105 - 770253-0

web ..: https://impressdestination.com

email : weigel@impressdestination.com

IMPRESS Destination Services ist eine mehrfach ausgezeichnete Destination Management Company (DMC) und professionelle Event-Agentur mit Hauptsitz in Deutschland und operativer Präsenz in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Planung, Organisation und Umsetzung maßgeschneiderter Veranstaltungen, Meetings, Incentive-Reisen, Konferenzen und Events für nationale und internationale Geschäftskunden.

Leistungsspektrum:

Meetings & Incentives: IMPRESS entwickelt und realisiert hochwertige Geschäftsveranstaltungen und Incentive-Programme, die individuell auf die Ziele und Wünsche der Kunden zugeschnitten sind.

Eventmanagement: Von exklusiven Gala-Dinners über kreative Teambuilding-Aktivitäten bis hin zu großen Kongressen - IMPRESS übernimmt die komplette Organisation und sorgt für reibungslose Abläufe und unvergessliche Erlebnisse.

Hotel & Meeting Services: Die Auswahl passender Unterkünfte, Tagungsräume sowie hochwertiges Catering und technische Ausstattung gehören ebenso zum Portfolio wie effiziente Logistik und VIP-Services.

Zugang zu Top-Locations: Dank eines starken Netzwerks ermöglicht IMPRESS Zugang zu den renommiertesten Veranstaltungsorten, darunter historische Wahrzeichen, moderne Kongresszentren und exklusive Geheimtipps in ganz Deutschland und Österreich .

Unternehmensphilosophie:

Jede Anfrage wird individuell und kreativ bearbeitet. Das Motto: "Whatever you wish - there are no limits!" spiegelt die Flexibilität und Innovationsfreude des Teams wider

. IMPRESS steht für höchste Servicequalität, Zuverlässigkeit und authentische Erlebnisse - von der ersten Idee bis zur perfekten Umsetzung vor Ort.

Erfahrung & Auszeichnungen:

Durch langjährige Erfahrung im MICE-Segment verfügt IMPRESS über umfassendes Know-how und exzellente Marktkenntnisse

. Das Unternehmen wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. als "Austria's Leading Destination Management Company 2024" bei den World Travel Awards und ist 2025 erneut für Deutschland und Österreich nominiert.

Standorte & Team:

IMPRESS hat seinen Hauptsitz in Seevetal bei Hamburg und betreut mit einem erfahrenen, mehrsprachigen Team Projekte in allen wichtigen Städten Deutschlands und Österreichs

. Das Unternehmen ist inhabergeführt und unabhängig, was kurze Entscheidungswege und hohe Flexibilität garantiert.

Fazit:

IMPRESS Destination Services zählt zu den führenden DMCs im deutschsprachigen Raum und ist der ideale Partner für Unternehmen, die Wert auf kreative, individuelle und professionell umgesetzte Veranstaltungen in Deutschland und Österreich legen.

