Startseite Tanz?dich glücklich! - Die?TanzParty im Maßstabwerk am?10.?Mai Pressetext verfasst von connektar am So, 2025-05-04 10:12. Am Samstag, 10.?Mai?2025, heißt es ab 20?Uhr: Schuhe lockern, Lächeln aufsetzen und rein ins Bauhaus?Kulturloft! Für nur 10?Euro Einstieg hüpft dein Herz im Takt von Bachata bis Cha?Cha?Cha. "Tanzen macht glücklich!" - das Motto des Abends ist Programm. ?Egal, ob du gerade den Grundschritt lernst oder schon Show?Figuren wirfst: Auf der TanzParty laufen Discofox, Salsa, Bachata, Standard und Latein nebeneinander, damit du genau das tanzt, was dein Herz begehrt. Wann & Wo:

Datum: Samstag, 10.?Mai?2025

Zeit: Einlass 19?:30Uhr, Start 20?Uhr

Ort: Maßstabwerk, Schloßstraße?10?A, 36448 Bad?Liebenstein?OT Schweina Tickets: ab 10?€ online über Eventim?Light oder an der Abendkasse (solange Vorrat reicht) Das Maßstabwerk ist Teil eines 13?000?m²?großen ehemaligen Industrieareals von?1927, dessen klarer Bauhaus?Look heute unter Denkmalschutz steht und jeden Event in urbanes Flair taucht. ?Drinnen warten 1000?m² variable Fläche, stylishe Lounge?Inseln und eine Licht? & Soundanlage, die jede Hüfte zum Schwingen bringt. ?Wer auf Nummer sicher gehen will, schnappt sich vorab ein Online?Ticket - letztes Mal war der Dancefloor pickepacke voll. Kurz & knapp: Date, Freunde, Lieblingssongs - mehr brauchst du nicht. Also: Tanz dich glücklich! Let's Dance! Egal ob Diskofox, Salsa, Bachata, Standard oder Latein - auf unserer TanzParty tanzt ihr, was das Herz begehrt! ?? Ganz egal, ob ihr Anfänger oder Fortgeschrittene seid, hier zählt nur der Spaß am Tanzen. Und falls ihr Unterstützung braucht, steht euch unser Tanzlehrer Steffen Hertz gerne zur Seite. Kommt vorbei und schwingt mit uns das Tanzbein! Wir freuen uns auf dich! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Maßstabwerk gUG

Frau Aline Burghardt

Schloßstr. 10

36448 Bad Liebenstein OT Schweina

Deutschland fon ..: 0160/98335342

web ..: https://xn--mastabwerk-63a.de/

email : info@massstabwerk.de Sie können diese Pressemitteilung, auch in geänderter oder gekürzter Form, auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressefotos, Akkreditierung und Interview?Slots mit dem Orga?Team gibt es unter info@massstabwerk.de oder telefonisch unter?036961?/?733?423. Pressekontakt: Maßstabwerk gUG

Frau Aline Burghardt

Schloßstr. 10

36448 Bad Liebenstein OT Schweina fon ..: 016098335342

web ..: https://xn--mastabwerk-63a.de/

email : info@massstabwerk.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten