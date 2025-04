Startseite Regulatorischer Druck steigt: BaFin fordert schnellere Schadenregulierung Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-04-23 11:22. LoyaltyEffect unterstützt Versicherer mit flexiblen Lösungen: München, den 23.04.2025 - In einer aktuellen Stellungnahme macht die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) deutlich: Versicherungsunternehmen - insbesondere

in der Kfz- und privaten Krankenversicherung - müssen ihre Prozesse in der Schadenregulierung deutlich beschleunigen. Kritisiert werden dabei unter anderem lange Bearbeitungszeiten sowie unzureichende Erreichbarkeit im Kundenservice. Der Druck zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen nimmt spürbar zu. Flexible Lösungen für akuten Personalbedarf LoyaltyEffect GmbH, ein auf die Versicherungswirtschaft spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen, bietet pragmatische und schnell umsetzbare Lösungen zur

Unterstützung in dieser Situation. Als erfahrener Partner im Bereich Arbeitnehmerüberlassung, Managed Outsourcing und Prozessberatung hilft LoyaltyEffect Versicherern, kurzfristig Kapazitäten aufzubauen und gleichzeitig strukturelle Schwächen in der Schadenbearbeitung zu adressieren. "Die Anforderungen der BaFin zeigen: Versicherer müssen jetzt handeln. Viele Unternehmen stehen angesichts begrenzter Personalressourcen vor erheblichen Herausforderungen - wir bieten hier eine sofort wirksame Antwort," erklärt Markus Frengel, Geschäftsführer der LoyaltyEffect GmbH. Konkrete Unterstützung für spürbare Entlastung LoyaltyEffect stellt kurzfristig qualifizierte Fachkräfte mit branchenspezifischer Erfahrung bereit - insbesondere für den Bereich Schadenregulierung. Die eingesetzten Mitarbeitenden verfügen über fundierte Ausbildungen als Versicherungskaufleute oder Kaufleute für Versicherungen und Finanzen sowie über langjährige Erfahrung im direkten Kundendialog.

Diese Expertise erlaubt nicht nur eine schnelle Einarbeitung, sondern auch eine hohe Servicequalität in einem besonders sensiblen Bereich der Wertschöpfungskette. Flexible Modelle für maximale Wirkung Das Dienstleistungsportfolio von LoyaltyEffect umfasst:

- Temporäre Personaleinsätze

- Interimsbesetzungen

- Modulare Auslagerung kompletter Schadenprozesse (Managed Outsourcing) Ziel ist es, sowohl akute Engpässe zu überbrücken als auch nachhaltige Optimierungspotenziale im Kunden- und Schadenmanagement zu erschließen. Besonders in Zeiten mit erhöhtem Schadenaufkommen - etwa infolge von Unwettern oder saisonalen Spitzen - ermöglichen die flexiblen Modelle eine gezielte Steuerung und stabile Leistungsfähigkeit. "In Zeiten demografischen Wandels und gleichzeitigem Übertritt in die digitale Welt ist die flexible und gleichzeitig aufsichtsrechtlich zuverlässige Sicherstellung der Kundenschnittstelle existentiell für eine erfolgreiche Marktbearbeitung. Flexible und erfahrene Outsourcing-Dienstleister sind für die Versicherer daher ein wichtiger Baustein für ein erfolgreiches Management aktueller Herausforderungen." sagt Dr. Ulrich Eberhardt, Fachanwalt für Versicherungsrecht und Ex Vorstand HUKCOBURG- und ROLAND Rechtsschutzversicherung AG. Über LoyaltyEffect GmbH

LoyaltyEffect ist ein spezialisierter Dienstleister für die Versicherungswirtschaft mit Fokus

auf personalintensive Prozesse im Kunden- und Schadenservice. Mit langjähriger

Erfahrung in der Branche, einem exzellenten Pool an qualifizierten Mitarbeitenden und

maßgeschneiderten Dienstleistungsmodellen unterstützt das Unternehmen Versicherer bei

der Umsetzung regulatorischer Anforderungen, der Verbesserung der Servicequalität und

