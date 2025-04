Startseite Berliner GlobalDots nimmt Bugcrowd-Plattform in Cloud-Service-Portfolio auf Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-04-16 12:53. Cloud-Performance und -Optimierung für steigende Kundennachfrage nach kontinuierlichem Pentesting Bugcrowd, weltweit tätiger Anbieter im Bereich Crowdsourced Security, hat eine Partnerschaft mit GlobalDots geschlossen, einem in Berlin ansässigen Unternehmen für Cloud-Innovation und -Sicherheit. Im Rahmen der Vereinbarung wird GlobalDots die Crowdsourced-Security-Plattform von Bugcrowd in sein Portfolio aus Cloud-Infrastruktur-, CDN-, DevOps- und KI-Lösungen integrieren. Die Partnerschaft ermöglicht es GlobalDots, die KI-gestützte Crowdsourcing-Plattform von Bugcrowd seiner internationalen Kundenbasis von über 350 Unternehmen anzubieten. Darunter befinden sich Unternehmen wie Lufthansa, Playtika, AppsFlyer, Fiat und Payoneer.

GlobalDots-Kunden erhalten Zugriff auf das vollständige Spektrum der umfassenden Sicherheitslösungen von Bugcrowd, darunter Bug-Bounty-Programme, Programme zur Offenlegung von Schwachstellen, Penetrationstests, KI-Bias-Assessment und Management von neuen Angriffsflächen. Die Kooperation mit Bugcrowd wird seitens GlobalDots durch die steigende Nachfrage nach kontinuierlichen Tests und die Unzufriedenheit mit punktuellen Sicherheitslösungen erklärt: "Die Partnerschaft mit Bugcrowd ist ein strategischer Schritt, da wir eine steigende Nachfrage nach deren Lösung in ganz Europa beobachten", erläutert Ben Dagani, Head of Business Development bei GlobalDots. "Dabei handelt es sich nicht nur um ein Compliance-Tool, auf das sich unsere Kunden verlassen, um mit einer dynamischen und sich ständig verändernden Bedrohungslandschaft Schritt zu halten. Die Integration der Plattform stärkt unser proaktives Cybersecurity-Angebot und passt perfekt zu unserer Mission, moderne Cloud-Sicherheitslösungen bereitzustellen." Paul Ciesielski, Chief Revenue Officer bei Bugcrowd, ergänzt: "GlobalDots ist seit über zwei Jahrzehnten ein führender Anbieter für Cloud-Optimierung und -Innovation und arbeitet mit einem beeindruckenden Partnernetzwerk, um sichere, leistungsstarke Anwendungen und Services für unterschiedlichste Einsatzbereiche zu liefern. Wir freuen uns sehr, dass sie sich entschieden haben, die kontinuierlichen Testservices von Bugcrowd in ihr Portfolio aufzunehmen. So können GlobalDots-Kunden ihre Sicherheits- und Entwicklungsprozesse weiter stärken." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bugcrowd

email : uscholz@zonicgroup.com Seit 2012 versetzt Bugcrowd Unternehmen in die Lage, die Kontrolle zurückzugewinnen und den Bedrohungsakteuren einen Schritt voraus zu sein, indem der kollektiven Einfallsreichtum und das Fachwissen der Kunden sowie eine vertrauenswürdigen Allianz von Elite-Hackern mit den patentierten Daten und der KI-gestützten Security Knowledge Platform™ vereint werden. Das Netzwerk von Hackern verfügt über vielfältiges Fachwissen, um verborgene Schwachstellen aufzudecken und sich schnell auf neue Bedrohungen einzustellen, selbst bei Zero-Day-Exploits. Mit unübertroffener Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit findet die daten- und KI-gesteuerte CrowdMatch™-Technologie in der Plattform das perfekte Talent für den Kampf gegen Bedrohungen. Damit schafft Bugcrowd eine neue Ära der modernen Crowdsourced Security, die Bedrohungsakteure übertrifft.

Weitere Informationen finden sich unter www.bugcrowd.com sowie dem Blog.

"Bugcrowd", "CrowdMatch" und "Security Knowledge Platform" sind Warenzeichen von Bugcrowd Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Logos, auf die hier Bezug genommen wird, gehören den jeweiligen Unternehmen. Pressekontakt: Zonicgroup

