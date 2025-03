Startseite Isole e Olena Chianti Classico 2022: Dynamische Balance Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Mo, 2025-03-17 16:44. Elegant und keinesfalls alltäglich, handwerklich erzeugt und ein Pionier: das sind einige der Elemente, die den Chianti Classico von Isole und Olena ausmachen, und der Jahrgang 2022 bestätigt dies. „Unser Chianti Classico befindet sich stets in einer dynamischen Balance: sein Schwerpunkt ist seit jeher die Tradition, die als bevorzugter Ausgangspunkt für die Interpretation der Zukunft betrachtet wird, und gleichzeitig strebt jeder Jahrgang danach, den vorangegangenen zu übertreffen“, berichtet Emanuele Reolon, technischer Direktor von Isole e Olena. Der 1969 erstmals produzierte Chianti Classico Isole e Olena, der überwiegend aus Sangiovese mit einem geringen Anteil Canaiolo hergestellt wird, ist das Herzstück der Produktion des Weinguts in San Donato in Poggio und ein stolzer Botschafter seiner Appellation und seiner Herkunft.

Mit einer Vision, die den Menschen, dessen Verbundenheit mit der Natur und seine Fähigkeit zum freien Denken in den Mittelpunkt stellt, war Isole e Olena seiner Zeit immer voraus und wurde zu einem Beispiel für einen Chianti Classico, der gleichzeitig unverwechselbar und gebietstypisch ist. Eine Identität, die sich im Jahrgang 2022 wiederfindet mit seinem für ihn charakteristischen, perfekten Rhythmus. Die Saison startete mit einem ausgewogenen Frühlingsklima und regelmäßigen Niederschlägen, mit kühlen Nächten und warmen, windigen Tagen, die eine schnelle und perfekte Blüte und einen ebensolchen Fruchtansatz begünstigten. Mit Einsetzen des Sommers stiegen die Temperaturen ständig an von Mitte Juni bis Mitte August, als die erwarteten Regenfälle kühleres Wetter brachten und eine frühe Ernte mit gesunden, perfekt reifen Trauben ermöglichten.

Die Trauben wurden in Edelstahltanks vergoren und reiften anschließend 12 Monate in großen Fässern. Die Zeit im Keller wurde durch eine 6-monatige Verfeinerung auf der Flasche vervollständigt, bevor der Wein auf den internationalen Märkten debütierte. „Dank unserer Geschichte, unserer Werte und unseres Erbguts befindet Isole e Olena sich heute in einem neuen Entstehungsprozess, ohne jedoch auf Stil und Qualität zu verzichten und dabei zu beweisen, dass es möglich ist, Innovationspionier und gleichzeitig Bewahrer der Tradition zu sein“, schließt Emanuele Reolon. ***

Isole e Olena ist eine der historischen Marken des Chianti Classico. Paolo De Marchi, ein freigeistiger und visionärer Erzeuger, war der Gründer dieses Weinguts, das sich im Laufe der Jahre sowohl durch Eleganz als auch Nonkonformismus ausgezeichnet hat. Die französische Gruppe EPI und der Technische Direktor Emanuele Reolon haben dieses Erbe angetreten und leiten es nach denselben philosophischen und qualitativen Prinzipien weiter. Der Betrieb liegt im westlichen Teil der Appellation in San Donato in Poggio und verfügt über 56 Hektar Weinberge in 300/500 Metern Höhe. An der Spitze des Sortiments steht Cepparello, ein sortenreiner Sangiovese, dessen erster Jahrgang 1980, als einer der ersten Supertuscans die Geschichte des italienischen Weins mitgeschrieben hat. Diese absolute Pionierarbeit hat die önologische Forschung von Isole e Olena stets ausgezeichnet, die im Laufe der Jahrzehnte die „Qualität in Evolution“ zu ihrem Markenzeichen gemacht hat. Im Laufe der Jahre gab es ausreichend Raum, um auch das Potenzial der internationale Rebsorte Chardonnay aufzuzeigen, die bei Isole e Olena eine bemerkenswerte Mineralität ausdrückt. Das Sortiment umfasst auch den Vin Santo, ein echtes Must für Liebhaber dieses Weintyps. Über memo@thurner-pr.com Komplettes Benutzerprofil betrachten