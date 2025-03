Startseite Attila Csiszer: Von Angst zu Millionen-Publikum - und jetzt nach New York! Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-17 13:43. Der Sichtbarkeitscoach hat mit seiner Botschaft den Internationaler Speaker Slam gewonnen. Attila Csiszer aus Boxberg (PLZ:97944) hat am 13. März 2025 beim Internationalen Speaker Slam in Niedernhausen-Wiesbaden teilgenommen und vor einem potenziellen Millionenpublikum im Livestream seine Botschaft präsentiert. Das Event, das bereits in Metropolen wie Wien, München, Hamburg, Dubai und Miami stattgefunden hat, zog diesmal 230 Teilnehmer aus 28 Ländern an.

Veranstaltet wurde der Wettbewerb von Hermann Scherer, Bestsellerautor und Top-Speaker, sowie dem Expertenportal. Attila, Redner und Sichtbarkeitscoach, nutzte die Bühne des Speaker Slams, um seine Überzeugung zu teilen: "Deine Gedanken machen deine Welt." Er demonstrierte eindrucksvoll, wie die Überwindung der Angst vor der Sichtbarkeit den Weg zu persönlichem und beruflichem Erfolg ebnen kann. Seine Rede fokussierte sich auf die transformative Kraft der Selbstüberwindung und die Bedeutung eines positiven Mindsets. Die Teilnehmer mussten sich in einer Vorqualifikation beweisen, bevor sie auf einer der beiden Bühnen in jeweils 240 Sekunden ihr Publikum begeistern konnten. Dabei wurden sie von einer hochkarätigen Jury bewertet, darunter Katja Kaden, bekannt aus Germany's Next Speaker Star, sowie Hermann Scherer, einer der erfolgreichsten Speaker und Bestsellerautoren. Ergänzt wurde die Jury durch Podcast-Expertin Andrea Peters, TV-Expertin Stephanie Pierre, Autorin Mirjam Saeger, Keynote-Speaker Marcel Hess, Business-Experte Josua Laufer und Jörg Ratzke, erfahrener Spezialist in der Speaker-Branche. "Die Atmosphäre war elektrisierend," so ein Teilnehmer. "Es war inspirierend zu sehen, wie viele Menschen bereit sind, ihre Geschichten zu teilen und andere zu motivieren."

Attila, der sich auf persönliche Entwicklung und Motivation spezialisiert hat, sah in der Teilnahme am Speaker Slam eine Chance, seine Expertise einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Er nutzte die Gelegenheit, um seine Zuhörer zu ermutigen, ihre Ängste zu überwinden und ihre Träume zu verfolgen. Der Erfolg des Internationalen Speaker Slams in Niedernhausen unterstreicht die Bedeutung von Plattformen, die Rednern die Möglichkeit geben, ihre Botschaften zu verbreiten und ein globales Publikum zu erreichen. Doch für Attila Csiszer war der Erfolg erst der Anfang:

