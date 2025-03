Startseite So erhält man finanzielle Unterstützung für die Prüfungsvorbereitung Pressetext verfasst von wuppi1966 am Mi, 2025-03-12 14:17. In Deutschland gibt es zahlreiche staatliche Förderprogramme für Weiterbildung. Doch viele wissen nicht, dass auch Prüfungsvorbereitungskurse gefördert werden! Besonders für Fachkräfte, Meisteranwärter oder kaufmännische Angestellte kann das eine enorme finanzielle Erleichterung sein. Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Je nach Bundesland und persönlicher Situation können Teilnehmende an Prüfungsvorbereitungskursen Zuschüsse oder Erstattungen erhalten, zum Beispiel durch: Bildungsgutscheine der Agentur für Arbeit (bis zu 100 % Kostenübernahme)

Meister-BAföG (Aufstiegs-BAföG) für angehende Meister und Fachwirte

Weiterbildungsstipendien für engagierte Berufstätige

Länderspezifische Förderprogramme, z. B. NRW-Bildungsscheck So profitieren Sie mit dem Institut Wupperfeld Das Institut Wupperfeld bietet spezialisierte Prüfungsvorbereitungskurse für kaufmännische und technische Berufe. Die Kurse sind förderfähig, praxisnah und auf den Punkt gebracht – damit Sie sicher durch die Prüfung kommen. Jetzt handeln Lassen Sie kein Geld liegen! Prüfen Sie Ihre Fördermöglichkeiten und sichern Sie sich bis zu 100 % Kostenübernahme. Unser Team berät Sie kostenlos zur besten Förderung. Mehr dazu: https://shop.iw-beratung.de/de/pruefungsvorbereitung

