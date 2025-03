Startseite Neuer Ansatz in der AMD-Forschung Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-03-12 08:17. Interview mit Dr. Henning vom Institut für Physiologie des Universitätsklinikums Essen über die molekularen Mechanismen im Auge und der AMD, sowie eines vielversprechenden Wirkstoff für eine Therapie. Neue Episode des Podcast "Retina View" erscheint am 28. März 2025 Bonn/Essen, März 2025 - Der Podcast Retina View - Perspektiven aus der Netzhautforschung widmet sich in der aktuellen Folge einem hochrelevanten Thema der Augenheilkunde: der altersbedingten Makuladegeneration (AMD).

Im exklusiven Interview spricht Gastgeber Thomas M. Duda mit Dr. rer. nat. Yoshiyuki Henning, Studienleiter am Institut für Physiologie des Universitätsklinikums Essen, über wegweisende Erkenntnisse zur Degeneration retinaler Pigmentepithelzellen (RPE) und neue Therapieansätze zur Verlangsamung des Krankheitsverlaufs. Ein neuer Therapieansatz für AMD?

AMD ist eine der häufigsten Ursachen für Sehverlust im Alter und bislang nur schwer behandelbar. Dr. Henning und sein Team haben nun eine vielversprechende Entdeckung gemacht: Ein neuer Wirkstoff könnte nicht nur die Degeneration von RPE-Zellen verhindern, sondern auch deren Stoffwechsel unter hypoxischen Bedingungen verbessern. Diese Erkenntnisse könnten langfristig helfen, AMD in einem frühen Stadium zu behandeln und das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen.

Im Gespräch erläutert Dr. Henning die Rolle von oxidativem Stress und Hypoxie bei der AMD-Entstehung und hebt die Bedeutung eines speziellen Rezeptors für die Eisenaufnahme in den Zellen hervor - ein zentraler Faktor im Prozess des Zelltods. Darüber hinaus wird die gestörte Energieversorgung der RPE-Zellen als eine der Hauptursachen für die Fehlfunktion der Fotorezeptoren thematisiert. Bedeutung für seltene Netzhauterkrankungen

Die Forschungsergebnisse könnten nicht nur für AMD von Relevanz sein, sondern auch für seltene Netzhauterkrankungen, die bislang kaum behandelbar sind. Weitere interdisziplinäre Forschung ist notwendig, um diese Erkenntnisse in klinische Anwendungen zu überführen. Mitmachen und gewinnen!

Auch in dieser Episode gibt es wieder ein Quiz: Die Herausgeber von Retina View verlosen gemeinsam mit dem Gewinnspielpartner Reinecker Vision einen 50-€-Gutschein für deren Online-Shop. Teilnehmen ist einfach: Die neueste Episode von Retina View anhören und die richtige Antwort bis spätestens 14. des Folgemonats an podcast@retina-plus.de senden. Weitere Details sind auf der Homepage von Retina plus e.V. zu finden. Über "Retina View"

Retina View ist der Podcast von Retina plus - Das Expertennetzwerk für Netzhautforschung und Sehverlust. Jeden letzten Freitag im Monat erscheinen neue Episoden, die sich mit aktuellen Entwicklungen in der Netzhautforschung beschäftigen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben exklusive Einblicke in ihre Arbeit und zeigen auf, wie moderne Forschung Hoffnung für Betroffene schaffen kann - ohne falsche Versprechen zu wecken.

Der Podcast richtet sich an Menschen mit Netzhauterkrankungen, ihre Angehörigen sowie Fachleute im Gesundheitswesen. Moderiert wird Retina View von Thomas M. Duda, der komplexe wissenschaftliche Themen verständlich aufbereitet. Hören Sie rein!

Die aktuelle Episode ist ab dem 28. März auf allen bekannten Podcast-Plattformen verfügbar.

Über das kostenlose Abonnement des Podcast hinaus, kann man als Unterstützerin oder Unterstützer aktiv werden. Mit einer Spende für den gemeinnützigen Verein Retina plus e.V. oder einer Fördermitgliedschaft kann man helfen, die Netzhautforschung weiter voranzubringen.

email : info@retinaplus.de Retina plus e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und ein Expertennetzwerk von Menschen mit Sehverlust für Betroffene, Angehörige und Partner im Gesundheitswesen und darüber hinaus.

"Als Experten in eigener Sache unterstützen wir Menschen in ähnlicher Situation." Der Verein fördert den Austausch von Erfahrungen und den Aufbau einer starken Gemeinschaft unabhängig von einer Mitgliedschaft.

Retina plus e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und ein Expertennetzwerk von Menschen mit Sehverlust für Betroffene, Angehörige und Partner im Gesundheitswesen und darüber hinaus.

"Als Experten in eigener Sache unterstützen wir Menschen in ähnlicher Situation." Der Verein fördert den Austausch von Erfahrungen und den Aufbau einer starken Gemeinschaft unabhängig von einer Mitgliedschaft.

