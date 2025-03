Startseite The AuditFactory und der Weltfrauentag Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2025-03-08 08:09. Equal pay für gleiche Arbeit ist bei The AuditFactory bereits seit 2004 Programm. Jedes Jahr am 8. März wird weltweit der Internationale Frauentag begangen. Und auch bei The AuditFactory (TAF) wird Gleichberechtigung auf allen Ebenen großgeschrieben. Seit Gründung des Unternehmens im Jahr 2004 erhalten weibliche und männliche Mitarbeitende exakt die gleiche Entlohnung für die gleichen Aufgaben. ‚In einer Zeit, in der auf der anderen Seite des großen Teiches die Rechte von einzelnen Gruppen massiv eingeschränkt oder sogar vollständig eingestampft werden und sich ein Präsident auf vulgäre Weise gegenüber Frauen äußert, ist es wichtig zu sagen, dass dies nicht richtig ist', so Elmar Schwager, Geschäftsführer von The AuditFactory. ‚In unserer Rolle als Interne Revisoren können und müssen wir darauf hinwirken, dass es keine Bevorzugung in Unternehmen aufgrund irgendwelcher Merkmale gibt. Unsere weiblichen Mitarbeitenden arbeiten in der gleichen hochprofessionellen Art und Weise wie unsere männlichen Mitarbeitenden.' Aber auch bei TAF ist diesbezüglich noch Luft nach oben, denn der Anteil der weiblichen Mitarbeitenden liegt erst bei ca. 40 Prozent. Dies sei, so Schwager weiter, eine Aufforderung und eine Motivation, zukünftig noch mehr Frauen für das Unternehmen zu gewinnen. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, erfahrenes Personal im Bereich Interne Revision zu finden und zu halten. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren nach Einschätzung von TAF auch nicht grundsätzlich ändern, vielmehr werden die steigenden Anforderungen an Unternehmen eher für eine größere Nachfrage sorgen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: The AuditFactory GmbH & Co. KG

email : elmar.schwager@auditfactory.de The AuditFactory bietet Professional Services zur Internen Revision, zur Compliance und zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität an und ist seit 2004 auf dem Markt aktiv.

Das Netzwerk verfügt über rund vierzig Interne Revisoren für risiko- und prozessorientierte Prüfungen in Organisationen aller Art, die für zwanzig Mandate etwa 100 Projekte pro Jahr abwickeln - die Hälfte davon weltweit. Ergänzt werden die Mitarbeitenden durch eine große Anzahl von Spezialisten aus dem Kreis institutioneller Netzwerkunternehmen. Damit stellt The AuditFactory das wohl größte unabhängige Netzwerk für Interne Revision und Forensic Services in Deutschland dar.

Mandanten sind mittelständische Konzerne, aber auch kleinere Unternehmen aus der Industrieaus den Bereichen Maschinenbau, Pharma, Software, Chemie, Versorgung sowie aus dem Textilwesen und dem Automotive-Bereich. Ebenso gehören Stadtwerke, Unternehmen der Lebensmittelindustrie, Hotellerie, Wohnungswirtschaft und andere zu den Mandanten der TAF. Die Art der Zusammenarbeit variiert : vom kompletten Outsourcing über strategisches Partnering bis hin zur Lösung einzelner Aufgaben in verschiedenen Bereichen.

Neben den klassischen Revisionsthemen wie Financial, Operational und Management Audits deckt The AuditFactory IT-Prüfungen, forensische Prüfungen, technische Revisionen und Baurevisionen ab.

