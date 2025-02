Startseite Fidica tritt dem Kunststoffnetzwerk Franken bei Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Fr, 2025-02-28 16:55. Hösbach, 26. Februar 2025 – Fidica tritt dem Kunststoffnetzwerk Franken (KNF) e.V. bei und stärkt damit die regionale Präsenz und Vernetzung in der Kunststoffbranche. Der führende Experte für Präzisionsfertigung sowie Reinstwasser-Systeme in Medizin-, Labortechnik und Industrie ist seit 26 Jahren auf Kunststoff- und Metallkomponenten spezialisiert. In der Kunststoffindustrie ist Fidica u. a. für ihre Systeme bekannt, die Spritzgussanlagen auf Wasserbasis zu reinigen und konservieren. Damit bereiten Unternehmen nicht nur ihre Formen und Anlagen auf, sondern optimieren ihre Temperier-Systeme und reduzieren Zykluszeiten sowie Energiekosten. Mit dem Beitritt zum Kunststoffnetzwerk Franken wird Fidica ihren Wirkungskreis erweitern, wie CEO Christian Ziegler erklärt: „Wir möchten stärker mit anderen Unternehmen in den Austausch gehen, um gemeinsam die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu steigern.“ Als Unternehmen mit einem hohen Anspruch an Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion sieht Fidica den Beitritt zum KNF als strategisch wichtigen Schritt, um ihre Kompetenzen in den Markt einzubringen. Das Kunststoffnetzwerk Franken ist eine etablierte Plattform, die Unternehmen der Kunststoffindustrie, Institute und Hochschulen in der Region verbindet und eine kontinuierliche Weiterbildung, gemeinsame Projekte sowie den aktiven Austausch von Best Practices ermöglicht. Mit Fidica als neuem Mitglied wird die Diversität des Netzwerks um einen weiteren wichtigen Player bereichert. Über Fidica Die Fidica GmbH & Co. KG aus Hösbach ist führender Experte für Kunststoff- und Metallkomponenten sowie Reinstwasser-Systeme. Das Unternehmen entwickelt und produziert maßgeschneiderte Produkte und Lösungen für die Präzisionsfertigung in der Medizin- und Labortechnik sowie Kunststoffindustrie. Mit Fidicas Reinstwasser-Lösungen kann die Industrie etwa Temperier-Systeme ihrer Spritzgussmaschinen optimieren und Zykluszeiten sowie Energiekosten reduzieren. Im Werkzeugmaschinenbau können Unternehmen das Kühlwasser und Kühlschmierstoffe ihrer Maschinen filtrieren, reinigen und aufbereiten, um Abwasser zu reduzieren und die automatisierte Dosierung von Zusatzstoffen zu ermöglichen. Zu den Leistungen gehören außerdem die CNC-Fertigung, Schweiß- und Biegetechnik, Baugruppenmontage sowie die Entwicklung und das Prototyping von Komponenten und Anlagen. Fidica stellt unter den strengen Qualitätsstandards der international anerkannten Norm für Qualitätsmanagementsysteme in der Medizintechnik, der ISO 13485 Zertifizierung, selbst Geräte und Baugruppen her. Die Kombination aus branchenspezifischen Lösungen, zertifizierter Qualität und umfassendem Leistungsspektrum positioniert Fidica als einzigartigen Partner für Unternehmen in verschiedenen Industriezweigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.fidica.de Über PSMW_Frankfurt Komplettes Benutzerprofil betrachten