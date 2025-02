Startseite The AuditFactory übernimmt die Interne Revisionsfunktion der ADG Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-02-19 15:34. The AuditFactory wird die Interne Revision der ADG (Bietigheim-Bissingen, 19. Februar 2025). The AuditFactory hat einen Rahmenvertrag für die Ausübung der Funktion Interne Revision mit der Akademie Deutscher Genossenschaften e. V., kurz ADG, abgeschlossen. Vorangegangen war dem eine Kennenlernphase von einem Jahr, in der aber schon erste Revisionsprüfungen durchgeführt wurden und die formale Einführung der Internen Revision stattfand. "Wir freuen uns, dass wir den Vorstand von unserer Arbeit überzeugen konnten und die begonnene Zusammenarbeit fortgesetzt wird", so Elmar Schwager, Geschäftsführer von The AuditFactory. "Die ADG ist mit ihrem Campus, ihrem Hotel Schloss Montabaur und Restaurant für uns ein außergewöhnlicher Kunde." "Wir haben The AuditFactory im vergangenen Jahr als einen sehr zuverlässigen und kompetenten Partner in Revisionsfragen kennen und schätzen gelernt und freuen uns, dass wir die Zusammenarbeit nun in den folgenden Jahren fortsetzen und verstetigen können. Wir sind überzeugt von der hohen Qualität der Leistung."

Boris Nannt, Vorstandsvorsitzender, Akademie Deutscher Genossenschaften Über die ADG Im exklusiven und inspirierenden Rahmen der barocken Schlossanlage in Montabaur mit modernsten Tagungsräumen bietet die Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) berufsbegleitende und kundenzentrierte Weiterbildungsangebote, Qualifizierungen und Zertifizierungen auf höchstem Niveau für Vorstände und Führungskräfte. Die ADG Business School, Fakultät Business & Economics der Steinbeis-Hochschule, bietet ergänzend ausbildungs- und berufsintegrierte Bachelor- und Masterstudiengänge an mehreren Studienstandorten deutschlandweit an. Über The AuditFactory The AuditFactory bietet Professional Services zur Internen Revision, zur Compliance und zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität an und ist seit 2004 auf dem Markt aktiv. Das Netzwerk verfügt über rund vierzig Interne Revisoren für risiko- und prozessorientierte Prüfungen in Organisationen aller Art, die für zwanzig Mandate etwa 100 Projekte pro Jahr abwickeln - die Hälfte davon weltweit. Ergänzt werden diese durch eine größere Anzahl von Spezialisten aus dem Kreis institutioneller Netzwerkunternehmen. Damit stellt The AuditFactory das wohl größte unabhängige Netzwerk für Interne Revision und Forensic Services in Deutschland dar. Mandanten sind mittelständische Konzerne, aber auch kleinere Unternehmen aus der Industrie, z. B. Maschinenbau, Pharma, Software, Chemie, Versorgung sowie aus dem Textilwesen und dem Bereich Automotive. Ebenso gehören Stadtwerke, Unternehmen der Lebensmittelindustrie, Hotellerie, Wohnungswirtschaft und andere zu ihren Mandanten. Die Art der Zusammenarbeit variiert individuell: vom kompletten Outsourcing über strategisches Partnering bis hin zur Lösung einzelner Aufgaben in verschiedenen Bereichen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: The AuditFactory GmbH & Co. KG

