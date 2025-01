Startseite Ein Highlight für die Jugendarbeit: Bubble Kicker bringt Bewegung und Spaß nach Winnweiler Pressetext verfasst von Rica_Roesner am Do, 2025-01-23 13:11. CARITIVA ermöglicht Jugendarbeit auf neuem Niveau – Verleih des Bubble Kickers fördert weitere Projekte. Mit dem Bubble Kicker hat die Evangelische Jugendzentrale Winnweiler ein innovatives Spielgerät erhalten, das kostenfrei durch Social Sponsoring bereitgestellt wurde. Dank CARITIVA und regionaler Sponsoren können Kinder und Jugendliche nun auf spannende Weise Bewegung und Spaß erleben. Die Evangelische Jugendzentrale Winnweiler bietet ab sofort ein einzigartiges Angebot für Feste, Aktionstage, Konfirmandenfreizeiten und mehr: Den Bubble Kicker – ein XXL-Spielgerät, das sich als „Menschenkicker“, eine Art Tischfußball mit lebenden Spielfiguren, oder Bubble-Ball-Arena nutzen lässt. Ein echter Publikumsmagnet

Durch Social Sponsoring konnte der Bubble Kicker frei von Anschaffungskosten für die Jugendzentrale bereitgestellt werden. Die Jugendreferentin in Winnweiler weiß aus Erfahrung: Das Spielgerät ist ein echter Publikumsmagnet! Das Besondere am Bubble Kicker: Er vereint zwei Spielvarianten in einem Gerät. Als Menschenkicker – eine Art Tischfußball mit lebenden Spielfiguren – bietet er großen Spaß bei gemeinsamen Matches, während die Bubble Ball-Arena für noch mehr Action sorgt, wenn die Spieler in den schützenden Bubbles aufeinandertreffen.

Der hohe Spaß- und Bewegungsfaktor macht den Bubble Kicker zu einem absoluten Gewinn für die Jugendarbeit. Bereits jetzt wird das Gerät rege zum Verleih angefragt – ein weiterer Vorteil, da auch diese kleinen Erlöse zur Finanzierung anderer Projekte beitragen. Gleich zwei spannende Spieloptionen

Der Bubble Kicker wird künftig vielseitig eingesetzt, von Aktionstagen bis hin zu Sommerturnieren oder Konfirmandenfreizeiten. Er bietet mit den beiden besonderen Spieloptionen echte Abwechslung. Die schützenden aufblasbaren Bubbles erlauben motorisches Ausprobieren – auch Schubsen und Rempeln sind erlaubt – und bieten eine Spielmöglichkeit ohne direkten Körperkontakt. Gerade bei Jugendlichen in der Pubertät kann diese Dimension des Miteinanders durchaus willkommen sein. Dank an die Sponsoren

Ein herzliches Dankeschön gilt den regionalen Sponsoren, die dieses Projekt durch ihre Werbebeiträge ermöglicht haben. Ihre Logos werden nun aufmerksamkeitsstark sowohl auf den Banden also auch dem Anhänger präsentiert, in dem der Bubble Kicker verstaut und transportiert wird. Der Spielspaß kann ausgeliehen werden!

Mit dem Verleih des Spiels können zukünftig auch weitere Projekte der Protestantischen Jugendzentrale gefördert werden – ein schönes Beispiel, wie soziale Innovationen Mehrwerte schaffen. Verlinkungen für Online-Version:

Evangelische Jugendzentrale Winnweiler: juz-winnweiler.de

CARITIVA: https://www.caritiva.com/

