Startseite TechDivision stellt Konnektor für SAP S/4HANA und Adobe Commerce vor Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-23 08:39. Der langjährige Adobe Gold-Partner TechDivision hat jetzt einen innovativen Connector vorgestellt, der SAP S/4HANA und Adobe Commerce verbindet und auf der neue Adobe Referenz-Architektur aufbaut. Kolbermoor, 22. Januar 2025 - Die digitale Transformation macht vor keiner Branche halt, und die nahtlose Integration von Kernsystemen wird für Unternehmen immer entscheidender. Der langjährige Adobe Gold-Partner TechDivision hat jetzt einen innovativen Connector vorgestellt, der SAP S/4HANA und Adobe Commerce verbindet und auf der neuen Adobe Referenz-Architektur basiert. Diese wegweisende Lösung ist das Ergebnis intensiver Entwicklung und Zusammenarbeit mit Adobe, zahlreichen Projekten in unterschiedlichsten Branchen. Automatisierte Onboarding-Skripte und optimierte Datenmapping-Prozesse reduzieren die Entwicklungszeit und -kosten erheblich. Ein herausragendes Merkmal ist die "Last Mile"-Anpassung, die maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Geschäftsanforderungen gewährleistet. Die Integration ermöglicht eine Echtzeit-Synchronisation zwischen SAP und Adobe Commerce und sorgt so für eine nahtlose Customer Journey. Der Game-Changer für E-Commerce und ERP

Der neue Connector nutzt das Adobe Commerce Integration Starter Kit und bietet eine standardisierte, aber hochflexible Architektur. Damit können Unternehmen Produktdaten, Kundeninformationen und Bestellungen in Echtzeit synchronisieren. Durch die Nutzung modernster Technologien wie der serverlosen Adobe App Builder-Architektur wird die Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit garantiert. Gleichzeitig wird der Entwicklungsaufwand deutlich reduziert - Zeit- und Kostenersparnis inklusive. Highlights der Integration

- Nahtlose Datenübertragung: Echtzeit-Synchronisation von Produkten, Bestellungen und Kundendaten zwischen SAP S/4HANA und Adobe Commerce.

- Skalierbare Architektur: Cloud-native Technologien garantieren Stabilität bei wachsender Nachfrage.

- Schnelle Time-to-Market: Vollständige Integration innerhalb kurzer Zeit

- Prüfung und Auszeichung von Adobe im Rahmen des Assurance Programmes Zukunftsweisende Vorteile

"Unsere neue Lösung zeigt, wie moderne Integrationstools Unternehmen dabei unterstützen, agiler und effizienter zu werden. Mit diesem Connector können Geschäftsprozesse nicht nur optimiert, sondern auch skalierbar auf die Anforderungen von morgen ausgerichtet werden", erklärt Stefan Willkommer, CEO von TechDivision. Bereit für die digitale Zukunft?

Die neue Lösung ist ab sofort verfügbar und eignet sich besonders für mittelständische und große Unternehmen in unterschiedlichsten Branchen, die ihre ERP- und E-Commerce-Systeme effizient verbinden möchten. Weitere Informationen finden Sie auf der TechDivision Webseite . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TechDivision GmbH

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit rund 150 Mitarbeiter*innen und an mehreren Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe-, Shopify-, Google- und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und langfristig erfolgreich zu gestalten. TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, Adobe, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision. Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen, offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.

