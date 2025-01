Startseite Was Reisende 2025 von Hotels erwarten: Einblicke in den SiteMinder-Bericht Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-01-20 13:52. Ein aktueller Report von SiteMinder zeigt, wie sich die Erwartungen von Reisenden an Hotels im Jahr 2025 gestalten. Zimmer mit Aussicht und Zusatzangebote sind Deutschlandreisenden immer wichtiger Berlin, Deutschland, 10. Januar 2025 - Der neueste Bericht von SiteMinder , der weltweit führenden Plattform für Hotelvertrieb und Revenue Management, zeigt die sich ständig verändernden Vorlieben und Gewohnheiten von Reisenden auf der ganzen Welt. Diese Trends werden das Hotelerlebnis im Jahr 2025 prägen. SiteMinders "Changing Traveller Report 2025", die weltweit größte Umfrage zum Thema Unterkunft, basiert auf den Erkenntnissen von mehr als 12.000 Reisenden in 14 der größten Tourismusmärkte, darunter auch Deutschland. Im Mittelpunkt steht der Aufstieg des "Everything Traveller", eines vielseitigen Reiseprofils, das eine Mischung aus traditionellen und modernen Erwartungen an die verschiedenen Aspekte eines Hotelaufenthalts verkörpert und die dynamischen Veränderungen im Reiseverhalten widerspiegelt. Mit dem Beginn eines neuen Reisejahres sehen sich Hotels und Beherbergungsbetriebe mit wachsenden Anforderungen konfrontiert, um sich auf diese neue Art von Reisenden einzustellen. Zunehmende Bedeutung des Komforts Ein komfortabler Hotelaufenthalt wird immer wichtiger, wenn man bedenkt, dass über 50 % der Reisenden weltweit im Jahr 2025 "die meiste Zeit" (19 %) oder "viel Zeit" (32 %) in ihrem Hotel verbringen wollen. Sechsundfünfzig Prozent der Reisenden weltweit geben an, dass die Qualität von Kissen und Bettwäsche das wichtigste Merkmal eines Hotelzimmers ist, gefolgt von der Aussicht (53%) und der Temperaturregelung (35%). Vor allem deutsche Gäste betonen die Bedeutung der Temperaturkontrolle: 45% von ihnen bewerten dies als wichtigstes Kriterium, mehr als jede andere Nation der Welt. Ein globaler Trend zeigt sich auch bei dem wichtigsten Badartikel eines Hotels: den Handtüchern. Zweiundvierzig Prozent der Reisenden bevorzugen es, wenn die Handtücher aufgehängt werden, während nur 13% Kunst an den Handtüchern schätzen. In Deutschland ist dieser Wert mit nur 7 % besonders niedrig, während 30 % der Reisenden aus China kunstvolle Handtuchaufhängungen charmant finden. Da sich die Reisenden im Jahr 2025 zunehmend dafür entscheiden, mehr Zeit in ihrer Unterkunft zu verbringen, werden auch die Erlebnisse vor Ort immer attraktiver. Weltweit planen 37 % der Reisenden, während ihres Hotelaufenthalts in diesem Jahr Wellnessangebote in Anspruch zu nehmen, 35 % wollen ein Gourmetrestaurant oder Live-Musik genießen und 22 % sind bereit, an einem kulturellen Kochkurs eines Hotels teilzunehmen. Technologie und KI im Hotel Was den Einsatz neuer Technologien in den Hotels angeht, so sind 51 % der Reisenden inzwischen der Ansicht, dass die Hotels voraus (33 %) oder sogar sehr weit voraus (18 %) sind. Besonders optimistisch sind Reisende aus Indonesien (80 %), während in Deutschland nur 42 % diese Ansicht teilen. Trotz dieser Fortschritte ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) nach wie vor umstritten. Während fast 80 % der Reisenden weltweit offen für den Einsatz von KI bei der Planung, Buchung und Erfahrung ihres Hotelaufenthalts im Jahr 2025 sind, gibt es nach wie vor große Vorbehalte, wenn es darum geht, wichtige Aufgaben an Maschinen zu delegieren, wie z. B. das Kochen und das Housekeeping. Nur 12 % der Reisenden weltweit wären bereit, Maschinen in diesem Jahr die vollständige Kontrolle über zentrale Hotelaufgaben zu übertragen. Haustierfreundliche Hotels als Entscheidungskriterium Für 46 % der befragten Reisenden spielt die Verfügbarkeit von haustierfreundlichen Einrichtungen eine wichtige Rolle bei der Wahl eines Hotels. Besonders ausgeprägt ist dieses Bedürfnis bei der Generation Z aus Thailand und Indonesien, während es für ältere Reisende aus Kanada und Deutschland weitaus weniger wichtig ist, was verdeutlicht, dass verschiedene Kulturen und Altersgruppen bei der Wahl eines Hotels unterschiedliche Prioritäten setzen. Andreas Kastl, Country Manager - DACH bei SiteMinder, erklärt: "Da wir davon ausgehen, dass die Reisenden in diesem Jahr mehr Zeit in Hotels verbringen werden, war es noch nie so wichtig wie heute, den Komfort in den Vordergrund zu stellen und den Gästen ein positives Erlebnis vor Ort zu bieten. Dieser Bericht verdeutlicht auch die Auswirkungen kultureller und altersbedingter Unterschiede auf die Reisepräferenzen, wie sie sich in der Einstellung zu KI in Hotels und haustierfreundlichen Richtlinien zeigen." Kastl fügt hinzu: "Es ist klar, dass die Gäste von heute anspruchsvoller sind, was den Aufstieg des "Everything-Traveller" widerspiegelt - jemand, dessen Entscheidungen vielfältig und komplex sind, letztendlich aber auf eine wachsende Nachfrage nach Kontrolle hinweist. Für Hotels bedeutet dies, dass sie sich besser auf datengestützte Erkenntnisse einstellen müssen, um die sich entwickelnden Reisetrends besser zu verstehen, damit sie im Jahr 2025 das ideale Gästeerlebnis bieten können." Der _Changing Traveller Report 2025_ von SiteMinder ist hier verfügbar.

