Startseite bbw Bildungszentrum zurück in Bad Freienwalde - Moderne, praxisnahe Bildungsangebote für die Region Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-01-20 09:42. Das bbw Bildungszentrum kehrt nach Bad Freienwalde zurück! Ab sofort bieten wir moderne Weiterbildungen, Umschulungen und Coachings am neuen Standort in der Karl-Marx-Straße 21 an. Jetzt entdecken! Das bbw Bildungszentrum ist mit Beginn des neuen Jahres 2025 zurück in Bad Freienwalde! Ab sofort steht der neue Standort in der Karl-Marx-Straße 21, 16259 Bad Freienwalde allen Interessierten offen. Mit modernen Räumlichkeiten und einem umfangreichen Angebot an Weiterbildungen, Umschulungen, Sprachkursen und individuellen Coachings setzt das bbw Bildungszentrum ein starkes Zeichen für die berufliche Qualifizierung in der Region.

"Wir freuen uns sehr, wieder in Bad Freienwalde vertreten zu sein. Unser Ziel ist es, mit praxisnahen und nachgefragten Bildungsangeboten die Menschen vor Ort zu unterstützen - sei es durch eine berufliche Neuorientierung oder die gezielte Weiterentwicklung von Kompetenzen", erklärt Frau Soik, Leiterin des bbw Bildungszentrums.

Die neuen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten in der Karl-Marx-Straße bieten eine ideale Lernumgebung, ausgestattet mit moderner Technik und Schulungsräumen, die auf unterschiedliche Bildungsbedarfe abgestimmt sind. Im Angebot sind Umschulungen in gefragten Berufsfeldern, Sprachkurse, die die Integration und berufliche Chancen fördern, sowie Coachings, die individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten werden.

Ein besonderer Fokus liegt auf der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit der Region. Durch die enge Abstimmung mit diesen Partnern wird sichergestellt, dass geförderte Weiterbildungen passgenau und bedarfsgerecht angeboten werden. "Diese Kooperation ist für uns ein wichtiger Baustein, um Teilnehmern individuelle Bildungswege zu ermöglichen und sie optimal auf dem Arbeitsmarkt zu unterstützen", betont Frau Soik.

Ein besonderes Highlight ist die Rückkehr von Torsten Riemann, der in der Region bestens bekannt ist. Als erfahrener Coach und Dozent wird er das Bildungsangebot in Bad Freienwalde maßgeblich prägen. "Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, hier in Bad Freienwalde mit dem bbw Bildungszentrum Menschen auf ihrem beruflichen Weg zu begleiten. Es gibt viele Potenziale in der Region, die wir gemeinsam fördern können", betont Torsten Riemann.

Silke Nuhn-Roesler, Regionalbereichsleiterin für Berlin und Brandenburg, hebt die strategische Bedeutung des Standorts hervor: "Mit der Wiedereröffnung des bbw Bildungszentrums in Bad Freienwalde stärken wir nicht nur unsere Präsenz in der Region, sondern schaffen auch eine wichtige Basis für die gezielte Qualifizierung von Fachkräften. Unsere Bildungsangebote sind eng an den Bedürfnissen der regionalen Wirtschaft und Arbeitswelt ausgerichtet."

Auch Dirk Radtke, Geschäftsführer des bbw Bildungswerks der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg, unterstreicht die Bedeutung des Standorts: "Bad Freienwalde hat uns immer am Herzen gelegen. Wir wollen mit unserem Engagement dazu beitragen, die Region durch Bildung zu stärken und gleichzeitig lokale Unternehmen durch qualifizierte Fachkräfte zu unterstützen."

