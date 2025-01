Startseite Cinnamon Hotels & Resorts Maldives setzt Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-01-20 08:18. Unberührte Natur, lebendige Unterwasserwelten und exklusive Erlebnisse machen die Malediven zu einem Paradies für Reisende. Cinnamon Hotels & Resorts bietet magische Momente für jede Gelegenheit. Malé, Malediven - Cinnamon Hotels & Resorts Maldives setzt sich mit einem umfangreichen Programm aus ESG-Initiativen (Environmental, Social, Governance) für nachhaltigen Tourismus ein. Mit Maßnahmen, die Umweltbewusstsein fördern, die lokale Gemeinschaft unterstützen und zur Schonung der Ressourcen beitragen, zeigt die Hotelkette, wie modernes Reisen und Nachhaltigkeit miteinander in Einklang gebracht werden können. Diese Aktivitäten gewinnen zunehmend an Bedeutung, da auch deutsche Reisende verstärkt auf ihren ökologischen Fußabdruck achten. Gleichzeitig unternehmen deutsche Fluggesellschaften Anstrengungen, ihre Emissionen zu reduzieren - eine vielversprechende Entwicklung für umweltbewusste Reisende. Nachhaltigkeit als Leitgedanke Cinnamon Hotels & Resorts Maldives hat eine Reihe von Initiativen umgesetzt, die das Ziel haben, Abfälle zu reduzieren, die Umwelt zu schützen und die lokale Biodiversität zu fördern. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Reduzierung von Einwegplastik: - Plastikflaschen werden durch Softdrink-Spender ersetzt, Getränke werden ausschließlich in Gläsern oder Papierbechern mit nachhaltigen Strohhalmen serviert. - Gäste erhalten personalisierte Aluminiumflaschen, die wiederverwendet werden können - ein aktiver Beitrag zur Minimierung von Plastikabfällen. - Innovative Projekte wie die Umwandlung gebrochener Regenschirme in wiederverwendbare Strandtaschen finanzieren Aluminiumflaschen für lokale Schulen. Recycling und Umweltschutz Ein weiterer Fokus liegt auf Recyclingprojekten und dem Schutz der Umwelt im Ozean: - Durch die Partnerschaft mit Parley Maldives werden Plastikprodukte der Gäste zu Sportbekleidung recycelt. - Das Resort beteiligt sich an der Herstellung von Reef Cubes, die aus recyceltem Glas und Beton bestehen und neue Lebensräume für Meeresbewohner schaffen. - Monatliche Strandreinigungen, an denen auch Gäste teilnehmen, helfen dabei, Plastikmüll von den umliegenden Inseln zu entfernen. Biodiversität fördern und bewahren Die Resorts setzen auf umweltfreundliche Praktiken, um die Meeresfauna zu schützen: - Korallenrestaurationsprojekte tragen zur Erhaltung der Riffe bei. - Gemeinsam mit der Olive Ridley Project Initiative werden verletzte Meeresschildkröten gepflegt und wieder in die Freiheit entlassen. - Der Verzicht auf chemische Pestizide schützt bestäubende Insekten und die Umwelt. Erneuerbare Energien und Ressourcenschonung Ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit ist der Einsatz von Solarenergie und energieeffizienten Beleuchtungssystemen. Die Resorts recyceln zudem 100 % des behandelten Abwassers für Toilettenspülungen und Gartenbewässerung und minimieren den Wasserverbrauch durch innovative Technologien wie Durchflussbegrenzer. Engagement für die Gemeinschaft Cinnamon Hotels & Resorts Maldives fördern die lokale Wirtschaft, indem sie Obst und Gemüse von regionalen Lieferanten beziehen. Gleichzeitig werden Gäste aktiv in Nachhaltigkeitsprojekte eingebunden, darunter Korallenpflanzungen und Vorträge zu umweltfreundlichem Tourismus. Ein Beitrag zur Klimaschutzbewegung Im Rahmen des 5-Millionen-Bäume-Projekts der Malediven pflanzte das Resort über 400 Bäume und setzt damit ein starkes Zeichen für den Klimaschutz. Nachhaltigkeit, die begeistert "Unsere ESG-Initiativen sind nicht nur ein Beitrag zum Schutz der Umwelt, sondern ein Kernbestandteil unserer Philosophie", betont Sandharu Ferdinando von Cinnamon Hotels & Resorts Maldives . "Wir sind stolz darauf, unseren Gästen ein unvergessliches Urlaubserlebnis zu bieten, das gleichzeitig die natürliche Schönheit der Malediven bewahrt." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Cinnamon Hotels & Resorts

Über Cinnamon Hotels & Resorts

Cinnamon Hotels & Resorts ist eine renommierte Hotelkette mit mehreren Resorts auf den Malediven. Die Marke steht für Gastfreundschaft, Nachhaltigkeit und das Engagement, Gästen einzigartige Erlebnisse zu bieten, die zugleich ökologisch und sozial verantwortlich sind.

