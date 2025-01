Kandima Maldives von Action bis Relaxen

Glücksgefühle im Aktivurlaub im sportlichsten Resort der Malediven!

Ein aktiver Lifestyle macht glücklich, wie Studien belegen, daher offeriert das Kandima Maldives, bekannt als das sportlichste Resort der Malediven, jetzt noch mehr Optionen, um die Glücksgefühle sprudeln zu lassen. Um die unterschiedlichen Botenstoffe des Glücks anzusprechen hat das Kandima Maldives ein Potpourri an Aktivitäten von rasanten Runden auf der Fast Track EGokart-Bahn oder Skydiving und Parasailing in den Lüften für den Dopaminrausch; zum Oxytocin Boost bei den Reset-Arrangements.

1. Die Endorphine Unterwasser oder beim Malen spüren

Endorphine sind die "Wohlfühl-Hormone", die z.B. beim Tauchen ausgeschüttet werden. Denn beim Schweben durch die paradiesischen Korallenriffe der Malediven kann man kaum etwas anderes als glücklich sein. Auch kreative Tätigkeiten fördern die Ausschüttung von Endorphinen. In Kandimas KULA Art Studio kann der Kreativität und damit auch dem eigenen Glück freier Lauf gelassen werden. Malerisch an der Lagune es Kandima gelegen, bietet das KULA Art Studio die perfekte Plattform für die vielfältigen künstlerischen Aktivitäten wie Malkurse oder die Kokosnuss-Kunst.

2. Adrenalingetränkte Abenteuer zu Wasser

Wer Nervenkitzel sucht findet im Kandima auch die idealen Abenteuer-Aktivitäten. Auf dem Wasser können die Gäste mit dem Jetski über die glitzernden Wellen fahren oder mit dem Kitesurfing den Horizont erkunden und den Rausch der Geschwindigkeit und der Weite genießen. Das freigesetzte Adrenalin trägt dazu bei, die Konzentration zu verbessern, die körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern und den Reisenden mit einem verstärkten Gefühl von Selbstvertrauen und Vitalität zurückzulassen, so dass sich jeder Moment lebendiger anfühlt.

3. Im Dopaminrausch den Nervenkitzel auf der schnellsten Kart-Bahn der Maldiven

Mit Fast Track verfügt das Kandima Maldives über die schnellste und längste Kart-Bahn der Malediven mit wirklich professionellen Bedingungen. Dieses spektakuläre Erlebnis, das für alle Altersgruppen geeignet ist, bietet den Nervenkitzel einer rasanten Fahrt mit Blick auf den Ozean. Spüren Sie den Dopaminschub durch den Nervenkitzel der scharfen Kurven und rasanten Geraden, die die Spannung eines echten Kart-Abenteuers zum Leben erwecken.

4. Oxytocin Boost bei Massagen im Eskape Spa

Im Eskape Spa profitieren Gäste bei relaxenden Behandlungen vom Entspannungs-Hormon Oxytocin profitieren. Wohltuende Massagen oder mehrtägige Reset Arrangements helfen, den Stress des Alltags zu lindern und regen die Ausschüttung von Oxytocin an.

Um die Verbundenheit der Gäste mit der Natur zu stärken und die Achtsamkeit zu fördern, bietet Kandima Yoga und Meditation am Stand oder auch beim Sonnenuntergang in kleinen Gruppen an. Diese Sitzungen bieten den Teilnehmern Entspannung und die Konzentration auf ihr Körperbewusstsein.

5. Sinnliche Serotonin-Vergnügen in den Restaurants und Bars

Egal ob Filmvorführungen unter dem Sternenhimmel, Live-Musik oder "koole" DJ-Beats in den Bars, im Kandima Maldives wird abends aufgedreht und gutes Essen sorgt per se für gute Laune. Von brutzelnden Steaks im SMOKED über prickelnde Cocktails in der "adults only" Forbidden Bar, bis hin zu frischen Meeresfrüchten im asiatischen Fusionsrestaurant Sea Dragon. Die 10 Bars und Restaurants bieten beste kulinarische Vielfalt, die den Serotonin Spiegel steigen lässt.

Zum "Action-cation"-Angebot gehören Angebote unter Wasser, auf dem Wasser, an Land, in der Luft und teilweise rund um die Uhr. 32 paradiesische Tauch- und Schnorchelplätze locken in unmittelbarer Umgebung. Die Tauchschule bietet von Anfängerkursen bis zum Rescue-Kurs und zusätzlich auch Nacht-, Höhlen- oder Strömungstauchen an. Das Wassersportzentrum AQUAHOLICS bietet auch über Wasser eine große Auswahl an Aktivitäten wie Kite- & Windsurfen, Wake Boarding, Wasserski, Jet Ski oder Kajakfahren, Segeln oder auch Hochseefischen. Im BURN Fitness Center können Gäste allein oder Personal Trainer im State of the Art Gym trainieren und die AquaFun, Pilates, Kross Fit, TRX, Box oder Yoga und Aerial-Yoga Angebote nutzen. Fußball, Volley- und Beachvolleyball ergänzen das umfangreichste Sportangebot der Malediven.

Über Kandima Maldives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: "Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst". Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

