Startseite Brandschutzmobil begeistert die Jugendfeuerwehr Pressetext verfasst von mrph am Fr, 2025-01-17 11:51. Pro Humanis fördert innovative Ansätze zur Feuerwehr-Nachwuchsgewinnung. Freiwillige Feuerwehr Viernheim erhält kostenfreie Trainingsausstattung mit Brandsimulator und Rauchhaus. Dortmund/Viernheim, den 17.01.2025: Die Freiwillige Feuerwehr Viernheim kann sich über ein für sie kostenfrei bereitgestelltes Brandschutzmobil freuen, das den Feuerwehreinsatz für Kinder und Jugendliche erlebbar macht. Ermöglicht durch das Humansponsoring von Pro Humanis wird auf spielerische und ansprechende Weise die Begeisterung für Feuerwehrarbeit geweckt und Brandschutz-Know-how Schritt für Schritt aufgebaut. Feuerwehr zum Anfassen „Tatütata“ allein reicht nicht mehr aus, um die Jugend für die Feuerwehr zu begeistern. Die Digitalisierung und sich verändernde Freizeitinteressen der Kinder machen es erforderlich, neue Wege zu gehen. In dem Brandschutzmobil von Pro Humanis steckt viel Entwicklungsarbeit. Die Ausstattung umfasst Elemente wie einen Brandsimulator, ein Rauchhaus oder eine Spritzwand.

„Das ist etwas Haptisches, mit dem wir Kinder und Jugendliche zum einen in Kindergärten und Schulen beeindrucken, zum anderem auch unseren Nachwuchs an die Arbeit heranführen können“, fasst Lukas Haas, Oberlöschmeister der Freiwilligen Feuerwehr, zusammen. Humansponsoring mit Wirkung Die Umsetzung des Projekts setzt auf die Zusammenarbeit mit Sponsoren. Pro Humanis spricht dazu regionale Unternehmen an, die sich sozial engagieren möchten. Dieses Networking ermöglicht dann die Realisierung, von der auch die Sponsoren profitieren dank aufmerksamkeitsstarker Werbeflächen – in diesem Fall auf dem Brandschutzmobil. Zukunftsvision für die Feuerwehr Der Fokus liegt auf der gezielten Förderung der nächsten Feuerwehrgeneration. „In Zeiten, in denen das Ehrenamt an Zustrom verliert, möchten wir mit einer Vorbildfunktion vorangehen“, so Haas weiter. Ein wichtiger Aspekt der Vereinsarbeit ist die „Live-Kommunikation“. Kann unsere Jugend ohne Smartphone eigentlich noch effizient Informationen austauschen? Soziale Interaktionen sind bei der gemeinsamen Feuerwehrarbeit besonders wichtig und ein reges Vereinsleben ist eine wichtige Motivation für das ehrenamtliche Engagement. Im Wettbewerb mit vielfältigen Freizeitaktivitäten punktet die Freiwillige Feuerwehr mit fesselnden Angeboten und einer „anfassbaren“ Community, die auf Kameradschaft basiert. https://www.pro-humanis.de Video-Tipp: Ein Brandschutzmobil für die Freiwillige Feuerwehr Viernheim

YouTube-Link: https://youtu.be/elIqnLZO2JU

Ein Rauchhaus demonstriert eindrucksvoll, wie sich Rauch bei einem Feuer ausbreitet. © Pro Humanis