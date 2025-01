Startseite Meavision und Rheindigital: Erfolgreiche Zusammenarbeit für neuen IHK-Zertifikatslehrgang Pressetext verfasst von Rheindigital am Do, 2025-01-16 13:02. Bonn, 15. Januar 2025. Die Film- und Videoproduktionsagentur Meavision hat in Zusammenarbeit mit der Online- und Content-Marketing-Agentur Rheindigital erfolgreich ein umfassendes Marketingpaket für den neuen IHK-Zertifikatslehrgang „Digitale Kompetenzwerkstatt (IHK) – Future Skills und Mindset für die Innovationstreiber von morgen" entwickelt und produziert. Das Projekt, bei dem Meavision den Auftrag von der DIHK-Bildungs-gGmbH erhielt, demonstriert eindrucksvoll die Synergien zwischen Meavision und Rheindigital. Seit der Übernahme von Meavision durch Rheindigital im Jahr 2024 haben beide Unternehmen ihre Kompetenzen gebündelt, um ganzheitliche Marketinglösungen anzubieten. Für den neuen IHK-Lehrgang erstellten Meavision und Rheindigital verschiedene Marketingmaterialien, darunter:

• Texte für digitale und gedruckte Medien

• Inhalte für IHK-Websites und eine spezielle IHK-Landingpage

• Grafische Illustrationen

• Social-Media-Videos und -Captions

• Video mit Testimonials (Teilnehmende/Unternehmen)

• UI-/UX-Design für die Landingpage Während Meavision für die Videoproduktionen verantwortlich zeichnete, steuerte Rheindigital Expertise in den Bereichen Redaktion, Art Work, Social Media, UI-/UX-Design und Projektmanagement bei. Die enge Zusammenarbeit aller Teams ermöglichte eine nahtlose Integration der verschiedenen Marketingelemente. Synergien erfolgreich genutzt

Dr. Elisabeth Decker, bis Ende 2024 Geschäftsleiterin von Meavision, äußerte sich begeistert über den Projektverlauf: „Das Projekt für die DIHK-Bildungs-gGmbH ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie die Kompetenzen von Rheindigital und Meavision in bester Weise zusammengeführt und Synergien geschöpft werden können, um gemeinsam innovative 360-Grad-Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden umzusetzen. Wir sind stolz darauf, wie reibungslos und erfolgreich alle Beteiligten zusammengearbeitet und dieses herausragende Ergebnis erzielt haben.“ Inhaltlich & visuell überzeugend

Jutta Verhoog, Projektreferentin im Bereich Bildungsprojekte und Transfer bei der DIHK-Bildungs-gGmbH, lobte die Zusammenarbeit: „Dank Meavision und Rheindigital können wir unsere Botschaft klar und ansprechend vermitteln. Die Materialien sind informativ und visuell überzeugend. Wir sind sicher, dass sie unseren neuen Lehrgang entscheidend fördern und zur Entwicklung digitaler Kompetenzen in der deutschen Wirtschaft beitragen werden." Gerald Fichtner, Geschäftsführer IHK-Bildungszentrum Bonn/Rhein-Sieg: „Die ‚Digitale Kompetenzwerkstatt (IHK)‘ ist ein innovativer Lehrgang, der Mitarbeitende und Unternehmen auf die Herausforderungen der digitalen Transformation vorbereitet. Wir freuen uns, diesen Kurs als eines der ersten Bildungszentren in Deutschland anbieten zu können. Mit praxisnahen Inhalten und einem zukunftsorientierten Ansatz unterstützt er unsere Unternehmen dabei, sich erfolgreich im digitalen Wandel zu positionieren.“

Das Projekt wird als Musterbeispiel für die erfolgreiche Integration von Meavision in die Rheindigital-Gruppe gesehen. Es unterstreicht die Fähigkeit beider Unternehmen, komplexe Marketingaufgaben gemeinsam zu meistern und dabei innovative, multimediale Lösungen zu schaffen. Zum Ansehen

Zur Landingpage mit Texten und Video: https://ihk-kompetenz.plus/digitale-transformation/digitale-kompetenzwerkstatt-ihk/

Die Social-Media-Videos mit den einzelnen Videos der Geschäftsführer und Mitarbeiter veröffentlichen die IHKs selbst auf ihren Kanälen.

Über Meavision

Meavision ist eine führende Film- und Videoproduktionsagentur, die seit 2024 Teil der Unternehmensgruppe Rheindigital ist. Meavision ist auf die Erstellung hochwertiger Film- und Video-Inhalte für Unternehmen und Organisationen spezialisiert, insbesondere auf Imagefilme, Erklärvideos, Veranstaltungsvideos und virtuelle Events. Zu den Kunden zählen vor allem große mittelständische Unternehmen wie Amprion und Westfalen Gas sowie Konzerne wie DHL und Deutsche Bank. Für ihre herausragende Entwicklung erhielt Meavision 2013 den renommierten „Großen Preis des Mittelstands“. Über Rheindigital

Rheindigital ist eine inhabergeführte Content-Marketing-Agentur mit über 40 Mitarbeitenden in Bonn und Köln. Sie unterstützt nationale und internationale Unternehmen bei ihrer Kommunikation durch Social Media, Video, Audio, Design, Redaktion, SEO, SEA und Employer Branding. Rheindigital bietet individuelle, gezielte und crossmediale Lösungen: von der Beratung und Strategieentwicklung über die Content- und Kampagnen-Kreation bis zum Monitoring. Zu den Kundinnen und Kunden zählen unter anderem DHL, Deutsche Post, STRABAG, REWE und REMONDIS. Kontakt:

Meavision Media GmbH

Stefan Bales

Kaiserstraße 137

53113 Bonn

E-Mail: stefan.bales@rheindigital.com

Telefon: 0228 409781-11

www.meavision.de

