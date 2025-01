Startseite Neuer Ford Transit für das Pflegeteam Wentland von CARITIVA Pressetext verfasst von Rica_Roesner am Mi, 2025-01-15 15:02. Mobilität ist ein zentraler Bestandteil des Pflegedienstalltags, besonders für die Tagespflege. Die Tagespflege des Pflegeteams Wentland in Rheinbach freut sich daher besonders über die Anschaffung eines neuen Ford Transit Kombi, der dank der Unterstützung von CARITIVA ermöglicht wurde. „Mir gefällt der Ford Transit sehr gut. Er überzeugt durch seine Zuverlässigkeit und den hohen Fahrkomfort“, berichtet Manuel Bergen, der im Pflegeteam Wentland für die Bereiche Fuhrpark und Facility zuständig ist. „Der Bus ist wirklich schön geworden“. Der Ford Transit ist für das Team ein unverzichtbarer Helfer: An fünf Tage in der Woche holt er morgens die Gäste der Tagespflege ab und bringt sie abends wieder sicher nach Hause. Dabei ist er täglich fünf bis sechs Stunden im Einsatz. Mit seiner komfortablen Ausstattung und dem angenehmen Fahrgefühl ist der Ford Transit für das Pflegeteam Wentland ein wertvoller Neuzugang, der sowohl die Pflegekräfte als auch die Gäste begeistert. Über das Pflegeteam Wentland Seit 1995 bietet das familiengeführte Pflegeteam Wentland umfassende Pflegeleistungen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis an. Mit rund 350 Mitarbeitenden versorgt das Team täglich über 550 Kunden in den Bereichen ambulante Pflege, außerklinische Intensivpflege, Tagespflege und alternative Wohnformen. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf eine Kombination aus christlichen Werten, persönlicher Verpflichtung und Professionalität, um hilfsbedürftigen Menschen einfühlsam und verantwortungsvoll zu begegnen. Über CARITIVA CARITIVA ist ein auf Social Sponsoring spezialisiertes Unternehmen, das soziale Einrichtungen mit Produkten unterstützt, die frei von Anschaffungskosten zur Verfügung gestellt werden. Lokale Unternehmen finanzieren Produkte wie Fahrzeuge, Erste-Hilfe-Ausrüstung und Informationsterminals, indem sie Werbeflächen darauf buchen.

CARITIVA bietet kostenfreie Unterstützung für die Bereiche Gesundheit, Menschen mit Beeinträchtigungen, Tafeln, Obdachlosenhilfe und Tierschutz an. Durch ihr deutschlandweites Netzwerk aus zahlreichen Sponsoren fördert das Unternehmen effektiv gemeinnützige Arbeit und erleichtern den Alltag sozialer Einrichtungen. Hunderte erfolgreich umgesetzte Projekte sind Zeugnis dafür. Pressekontakt Ricarda Rösner

CARITIVA GmbH

Robert-Bosch-Straße 12

56410 Montabaur

