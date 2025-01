Startseite TV 1905 Mainzlar e.V. vertritt Hessen bei der Verleihung der Sterne des Sports in Berlin Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-01-14 16:52. Der TV 1905 Mainzlar e.V. vertritt Hessen bei den "Sternen des Sports" in Berlin! Unser "Aktivpark Lumdatal" ist nominiert. Livestream am 20.01.2025. Infos: www.aktivpark-lumdatal.de Der TV 1905 Mainzlar e.V. hat allen Grund zur Freude: Am Montag, dem 20. Januar 2025, wird der Verein mit seinem innovativen Projekt " Aktivpark Lumdatal " an der bundesweiten Verleihung der "Sterne des Sports" in Berlin teilnehmen. Die renommierte Auszeichnung würdigt Sportvereine in Deutschland, die mit ihrem Engagement und ihren Projekten einen herausragenden gesellschaftlichen Beitrag leisten. Gastgeber der Veranstaltung ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der die Preisträger des "Goldenen Sterns des Sports 2024" persönlich ehren wird. Herausragendes Projekt für die Region Mit dem Gewinn des "Großen Bronzenen Stern des Sports 2024" auf Regionalebene und "Großen Silbernen Stern des Sports 2024" auf Landesebene, hat sich der TV 1905 Mainzlar e.V. bereits als Vorreiter für gesellschaftliches Engagement in Hessen etabliert. Nun tritt der Verein in Berlin gegen 17 weitere Landessieger an, die alle um den begehrten "Goldenen Stern des Sports" konkurrieren. Das eingereichte Projekt, der "Aktivpark Lumdatal", zeigt eindrucksvoll, wie Breitensport und soziale Integration Hand in Hand gehen können. Der "Aktivpark Lumdatal" bietet generationenübergreifende Bewegungs- und Freizeitmöglichkeiten, die Menschen aller Altersgruppen ansprechen. Durch die geschickte Kombination von sportlichen und sozialen Elementen hat der Park bereits viele Bewohner der Region begeistert. Das Ziel des Projekts ist es, ein gemeinsames Miteinander zu fördern, die Gesundheit zu stärken und nachhaltig zur Lebensqualität in der Region beizutragen. Einladung zur Verleihung Die Preisverleihung findet am Montag, dem 20. Januar 2025, um 10:30 Uhr in Berlin statt. Interessierte können die Veranstaltung im Livestream verfolgen, der von der Sportschau angeboten wird. Der Livestream ist über folgenden Link erreichbar: Sportschau.de Darüber hinaus wird die ARD Sportschau umfassend über die Verleihung und die nominierten Projekte berichten. Ein großer Moment für den TV 1905 Mainzlar e.V. Die Teilnahme an der Verleihung der "Sterne des Sports" in Berlin ist für den TV 1905 Mainzlar e.V. nicht nur eine große Ehre, sondern auch ein sichtbares Zeichen für die Bedeutung ehrenamtlicher Arbeit. Vizepräsident Björn Weil erklärt: "Wir sind unglaublich stolz, unser Bundesland Hessen bei dieser wichtigen Veranstaltung vertreten zu dürfen. Der Aktivpark Lumdatal ist ein Herzensprojekt, das zeigt, was Ehrenamt und gemeinschaftliches Engagement bewirken können." Unabhängig vom Ausgang der Veranstaltung bleibt die Teilnahme ein wichtiger Meilenstein für den Verein und die Region. Der Aktivpark Lumdatal ist ein Beispiel dafür, wie lokale Initiativen nachhaltig wirken können. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TV 1905 Mainzlar e.V.

