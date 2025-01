Startseite Datacolor Spyder: 25 Jahre Pionierarbeit im Bereich der Farbkalibrierung Pressetext verfasst von StickyIdeas am Di, 2025-01-14 16:07. Datacolor Spyder: 25 Jahre Pionierarbeit im Bereich der Farbkalibrierung Marl, Deutschland, 14. Januar 2025 – Datacolor®, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, gibt die Einführung des Spyder Celebration Kits bekannt. Das Produktbundle, das sich sowohl an angehende als auch an erfahrene Kreativprofis richtet, enthält den Spyder 2024, den Spyder Checkr 24 und den Spyder Cube. Das Jubiläumspaket erinnert an das erste Spyder-Kalibrierungsgerät von Datacolor, das vor 25 Jahren entwickelt wurde. Das Spyder Celebration Kit enthält wichtige fotografische Werkzeuge für das Farbmanagement von der Aufnahme über die Bearbeitung bis hin zur Ausgabe. Das umfassende und kostengünstige Paket ist ein großartiges Einstiegswerkzeug in das Farbmanagement für Anfänger und gleichzeitig ein bewährter Standard für Profis. Albert Busch, Präsident und CEO von Datacolor, erklärt: „Vor fünfundzwanzig Jahren trug der Datacolor Spyder dazu bei, den Übergang von der Film- zur Digitalfotografie zu revolutionieren. Unser Versprechen „True Color In. True Color Out.“ bleibt auch weiterhin ungebrochen, da wir nach wie vor Produkte liefern, die präzises Farbmanagement von der ersten Aufnahme bis zur abschließenden Bearbeitung gewährleisten.“ Der Spyder 2024, der im Kit enthalten ist, ist ideal für Fotografen, Content Creator und Grafikdesigner. Er kalibriert selbst die neuesten Bildschirmtechnologien wie OLED, Mini-LED und Apple Liquid Retina XDR. Darüber hinaus simuliert die Funktion Device Preview™ Beta, wie Bilder auf aktuellen Tablets und Mobilgeräten angezeigt werden können – so darf sich der Anwender sicher sein, dass seine Fotos genau so gesehen werden, wie er es beabsichtigt hat. Das Spyder Celebration Kit kostet 199 € inkl. MwSt. und ist auf der Datacolor Website und bei Amazon erhältlich. Weitere Informationen über das Kit finden Sie unter https://www.datacolor.com/de/25years. Über Datacolor:

Datacolor, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, liefert Software, Geräte und Dienstleistungen, die die Farbgenauigkeit von Materialien, Produkten und Bildern gewährleisten. Weltweit führende Marken und Hersteller sowie kreative Profis vertrauen seit 50 Jahren auf die innovativen Lösungen von Datacolor, um beständig die richtigen Farben zu erhalten.

Das Unternehmen leistet Vertrieb, Service und Support in mehr als 100 Ländern in Europa, Amerika und Asien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.datacolor.com.