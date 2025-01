Startseite Der Gewinner der ZEQ-Weihnachtsspendenaktion 2024 steht fest Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-01-14 10:11. Auch in diesem Jahr wurde bei der ZEQ-Weihnachtsspendenaktion fleißig abgestimmt und mitgefiebert. Nun steht der Gewinner fest. Mit über 70 Prozent der Stimmen und einem klaren Vorsprung konnte sich die Initiative "Transplant Kids e.V." durchsetzen. Wenn ein Organ versagt, ist oft schon im Kindesalter eine Transplantation der letzte Ausweg. Dabei sind Transplantationen bei Kindern im Unterschied zur Erwachsenenmedizin weitaus seltener, gleichzeitig sind die Folgen für transplantierte Kinder und ihre Familien oft erheblich gravierender. Da die "großen" Organisationen der Selbsthilfe in der Regel auf die Bedürfnisse ihrer erwachsenen Mitglieder ausgerichtet sind, fühlen sich viele Familien alleingelassen. Der Verein Transplant Kids ist angetreten, dies zu ändern. Die Freiwilligen helfen betroffenen Kindern und Jugendlichen dabei, einen Weg zwischen einem altersgerechten Leben und einem verantwortungsvollen Umgang mit dem transplantierten Organ zu finden und bieten eine Möglichkeit zum Austausch mit ihresgleichen. Auch ganz in der Nähe von ZEQ, in der Rhein-Main-Neckar-Region, gibt es ein Team, das mit hohem persönlichem Aufwand die lokalen Selbsthilfestrukturen aufbaut. Dieses Engagement würdigen und unterstützen wir mit unserer Weihnachtsspende über 1.500 Euro. "Die ZEQ-Weihnachtsspendenaktion ist inzwischen eine schöne Tradition geworden. Jedes Jahr zur Adventszeit haben unsere Kunden und Partner die Möglichkeit, für eine von drei gemeinnützigen Organisationen abzustimmen und somit wertvolle Projekte zu unterstützen, die diese besondere Aktion erst ermöglichen", erklärt Dr. Nico Kasper, Vorstand von ZEQ. Weitere Informationen zum Transplant Kids e.V. finden Sie »hier . ZEQ gratuliert dem Transplant Kids e.V. ganz herzlich zum Gewinn, bedankt sich bei allen Teilnehmenden der Aktion und wünscht allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr! www.zeq.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ZEQ AG

ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Krankenhäuser, Psychiatrien und Rehakliniken. Zu den Kunden gehören über 600 Kliniken im deutschsprachigen Raum - darunter zahlreiche Universitätsklinika sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, jedes Krankenhaus zur jeweils möglichen maximalen Performance zu begleiten und dadurch den Markenkern "Für das beste Krankenhaus, das man sein kann" in jedem Projekt zu realisieren. Dazu bietet ZEQ Leistungen in den Kompetenzfeldern Strategie, Wirtschaftlichkeit, Prozesse, Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität, Technologiemanagement, Labor/Pahtologie (1K) und Rehabilitation an. ZEQ wurde für die Branche Healthcare mehrfach ausgezeichnet - zuletzt als Hidden Champion Healthcare 2024/25.

