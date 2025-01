Der Tierarzt Heiner Krebber kümmert sich in Duisburg Meiderich um tierische Patienten mit kleineren und größeren Beschwerden. Dabei hat er sich auf Kleintiere,Reptilien- und Vogelmedizin spezialisiert

Die Kleintierpraxis wird seit März 2006 erfolgreich von Heiner Krebber in Duisburg geführt. Nach dem Studium der Tiermedizin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und seiner Zeit als Doktorand arbeitete Heiner Krebber fünf Jahre als Assistenzarzt in der Tierärztlichen Klinik Homberg. Anschließend entschied er sich für den Weg in die Selbstständigkeit und eröffnete seine eigene Kleintierpraxis in Duisburg. Bei der Behandlung seiner kleinen Patienten wird der freundliche Tierarzt von seiner Tiermedizinischen Fachangestellten Lisa Hackelbusch unterstützt. Das kompetente und aufgeschlossene Team geht auf die Sorgen der Besitzer ein und nimmt ihnen durch eine qualifizierte Beratung die Angst um das geliebte Tier.

Denn: Die Zufriedenheit von Patient und Besitzer hat oberste Priorität.

Das Leistungsspektrum der Kleintierpraxis Krebber in Duisburg ist umfangreich. Neben den üblichen Dienstleistungen wie dem Durchführen von Impfungen, die Beratung bei Reisen ins Ausland, dem Röntgen und der Mikrochipimplantation hat sich die Kleintierpraxis in Duisburg weitere Schwerpunkte gesetzt. So ist der Kleintierarzt Heiner Krebber erfahren auf den Gebieten der inneren Medizin sowie der Reptilien- und Vogelmedizin. Des Weiteren bietet Tierarzt Krebber seinen Patienten die Blutchemie im eigenen Haus, parasitologische Kotuntersuchungen sowie Hausbesuche nach Absprache an. Die Kleintierpraxis in Duisburg führt ebenfalls kleinere chirurgische Eingriffe durch, während größere Operationen in Zusammenarbeit mit der Tierklinik Homberg erfolgen.

Das Leistungsspektrum der Kleintierpraxis Heiner Krebber in Duisburg im Überblick:

Innere Medizin

Impfungen

Mikrochipimplantation

Beratung bei Reisen ins Ausland

Kleine chirurgische Eingriffe

Röntgen

Blutchemie im eigenen Haus

Reptilien und Vogelmedizin

Inhalationsnarkose

Parasitologische Kotuntersuchungen

Hausbesuche nach Absprache

