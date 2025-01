Startseite Die wachsende Weltbevölkerung benötigt Rohstoffe Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2025-01-11 08:05. Batterierohstoffe und Dünger wie Kali werden gebraucht, um für ausreichend Nahrungsmittel zu sorgen. In 25 Jahren werden nicht mehr rund acht Milliarden Menschen die Erde bevölkern, sondern etwa zehn Milliarden. Damit stehen die Landwirtschaft und auch Infrastrukturlösungen vor großen Herausforderungen. Erste autonome Traktoren gibt es schon. Elektrische und autonome Fahrzeuge sind nicht nur im Bergbau die Zukunft, sondern auch in der Landwirtschaft. Moderne Fahrzeuge und Maschinen können praktisch pausenlos arbeiten und sind so besonders effizient. Mit der technologischen Entwicklung, die stattfindet, steigt auch der Energiebedarf. Die Metall- und Bergbauindustrie dürfte somit vor einem neuen Aufschwung stehen, denn ohne Metalle funktioniert die Entwicklung neuer Technologien und das Erreichen von Energiesicherheit nicht. Laut Prognosen wird die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis 2030 global um knapp 90 Prozent ansteigen. Diese Entwicklung erfordert Rohstoffe wie Lithium, Nickel oder Kobalt, um Batteriekapazitäten herzustellen. Um den Nachschub an Kobalt und Nickel kümmert sich die Canada Nickel Company - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-... -. Das Vorzeigeprojekt Crawford befindet sich zu 100 Prozent im Eigentum des Unternehmens. In der Landwirtschaft sind neben hoch technologisierten Fahrzeugen Dünger unverzichtbar. Pflanzen brauchen Kalidünger schon in der Wachstumsphase, um genügend Wasser aufnehmen zu können. Auch beim Frostschutz sorgt Kali für mehr Widerstandsfähigkeit. Dünger ist das Nahrungsmittel für Pflanzen und es steigert Ernteerträge. Gemäß der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) wird durch Düngemittel die Nahrungsmittelproduktion global um rund 50 Prozent gesteigert. Hier kommt Kali ins Spiel. Ein aussichtsreiches Kaliprojekt in einem bergbaufreundlichen Land, nämlich in Gabun, Afrika, besitzt Millennial Potash - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-pot... -. Die Voraussetzungen für Erfolge sind dort bestens, die Infrastruktur ist vorhanden, die größten Kalinachfrager, China, Indien und Brasilien sind nah. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc... -) und Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

