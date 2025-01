Startseite Unit4 kündigt Wechsel des CEO an Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-10 07:58. Mike Ettling übergibt nach sechs Jahren der Innovation und des Wachstums die Führung an Simon Paris 09. Januar 2025, London, UK - Unit4, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Unternehmensanwendungen für kunden- und mitarbeiterorientierte Organisationen, gab heute bekannt, dass Simon Paris zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt wurde. Er tritt die Nachfolge von Mike Ettling an, der die Führung Ende Januar abgeben wird. Mike Ettling leitete Unit4 fast sechs Jahre lang und führte das Unternehmen zu signifikantem Wachstum, die Umstellung zu wiederkehrenden Umsätzen und etablierte es als einen wichtigen globalen Akteur im Bereich Cloud-Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Software. Simon Paris ist eine erfahrene Führungskraft mit über 25 Jahren Erfahrung in der Technologiebranche, unter anderem in Führungspositionen bei Infor und SAP. Zuletzt war er als CEO bei Finastra tätig, einem globalen Anbieter von Softwareanwendungen für Finanzdienstleistungen, wo er die Transformation und Wachstumsstrategie des Unternehmens leitete und es zu einem der größten FinTech-Unternehmen der Welt machte. Der Übergang gewährleistet eine starke Kontinuität für Unit4, indem er auf einer bewährten Strategie aufbaut, die die Entwicklung des Unternehmens von einer "guten bis großartigen"-Phase zu einem führenden Anbieter von SaaS-ERP-Lösungen für Dienstleistungsbranchen vorangetrieben hat. Mike Ettling und der Vorstand von Unit4 haben diesen Übergang sorgfältig geplant und abgestimmt, um eine nahtlose Übergabe und die anhaltende Dynamik sicherzustellen. Unter der Führung von Mike Ettling hat sich Unit4 zu einem echten Cloud-first-Unternehmen gewandelt und sowohl bei der Produktinnovation als auch beim Umsatzwachstum wichtige Meilensteine erreicht. Wiederkehrende Umsätze machen inzwischen 80 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Dieser Erfolg basiert auf einem nachhaltigen organischen Wachstum, einer soliden Cloud-Migrationsstrategie und branchenführenden Kundenzufriedenheitswerten. Das Unternehmen hat sich als vertrauenswürdiger Partner für mittelständische Organisationen etabliert. Seine spezialisierten, branchenspezifischen Anwendungen ermöglichen es den Kunden, ihre Mitarbeitenden, Projekte und Abläufe effektiv und effizient zu verwalten. Morgan Seigler, Managing Director bei TA Associates, dem Mehrheitsinvestor von Unit4, sagte: "Mike Ettling ist für uns eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit gewesen, und wir sind dankbar für seine großartigen Beiträge. Wir sind davon überzeugt, dass Simons Führungsqualitäten, Visionen und Erfahrungen einen natürlichen Übergang gewährleisten und zum weiteren Erfolg von Unit4 beitragen werden." Mike Ettling kommentiert die Ernennung seines Nachfolgers Simons Paris: "Simon Paris ist eine herausragende Führungspersönlichkeit mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz und jemand, mit dem ich in der Vergangenheit bereits erfolgreich zusammenarbeiten durfte. Er hat die einzigartige Fähigkeit, Teams zu inspirieren, sowie die Vision, Unit4 durch seine nächste Wachstumsphase zu führen. In den letzten Jahren haben wir das Unternehmen von einem guten zu einem großartigen Unternehmen gemacht und es als einen weltweit führenden Anbieter von SaaS-ERP für die Dienstleistungsbranche etabliert. Simon hat alle Qualitäten, um auf diesem Fundament aufzubauen und uns zu unserem ehrgeizigen Ziel von 1 Milliarde Euro Umsatz zu führen. Ich bin sehr stolz auf das, was wir während meiner Amtszeit gemeinsam erreicht haben, und ich bin den unglaublichen Teammitgliedern im gesamten Unternehmen dankbar, die sich unsere Werte zu eigen gemacht und den Erfolg für unsere Kunden vorangetrieben haben. Die Zukunft ist voller Chancen, und ich freue mich für das Unternehmen, dass es dieses aufregende neue Kapitel aufschlägt." Zu seiner Ernennung sagt Simon Paris: "Ich fühle mich geehrt, die Rolle des CEO bei Unit4 zu übernehmen, einem Unternehmen mit einer bemerkenswerten Geschichte und einer spannenden Zukunft. Unit4 hat sich als führendes Unternehmen im Bereich menschenzentrierter ERP etabliert, und ich bin von der Innovationskraft, der Leidenschaft und dem Engagement seiner Mitarbeitenden inspiriert. Mit dem Beginn des nächsten Kapitels möchte ich die Stärken von Unit4 ausbauen, nachhaltiges Wachstum fördern und einen noch größeren Wert für unsere Kunden, Partner und Anteilseigner schaffen. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit dem talentierten Team und hoffe, in meinen ersten Monaten so viele wie möglich kennenzulernen." Über Unit4 Viele mittelständische Unternehmen weltweit nutzen die ERP-Lösungen der nächsten Generation von Unit4, die Finanzen, Procurement, Projektmanagement, HR und FP&A vereinen, Echtzeitdaten und wertvolle Erkenntnisse liefern, mit denen Unternehmen ihre Produktivität steigern können. Durch die Kombination unserer mittelständischen Expertise mit einem unermüdlichen Fokus auf Menschen haben wir flexible Lösungen entwickelt, um die einzigartigen und sich ändernden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Unit4 unterstützt weltweit mehr als 5.100 Kunden in einer Vielzahl von Branchen, darunter professionelle Dienstleistungen, gemeinnützige Organisationen und der öffentliche Sektor. 