Startseite Polar Entfeuchtung & Sanierung GmbH feiert 20-jähriges Bestehen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-08 14:54. Seit zwei Jahrzehnten setzt Polar Maßstäbe in der Entfeuchtungs- und Sanierungsbranche und überzeugt mit Qualität und Expertise. Polar Entfeuchtung & Sanierung GmbH blickt auf zwei erfolgreiche Jahrzehnte in der Bauwirtschaft zurück. Anlässlich dieses beeindruckenden Meilensteins feiert das Unternehmen nicht nur seine langjährige Präsenz auf dem Markt, sondern auch die Erfolge und Innovationen, die es im Bereich der Entfeuchtung und Sanierung erzielt hat. Gegründet im Jahr 2005, hat sich Polar rasch als einer der führenden Anbieter von Lösungen zur Entfeuchtung und Sanierung etabliert. Mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen, das von der Bautrocknung bis zur Schimmelpilzsanierung reicht, bedient das Unternehmen sowohl private als auch gewerbliche Kunden. Die Expertise und das Engagement der hochqualifizierten Mitarbeiter sind der Schlüssel zum anhaltenden Erfolg von Polar. Ein zentraler Aspekt der Unternehmensphilosophie ist die kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung an die neuesten Technologien. Dadurch kann Polar seinen Kunden stets die besten und effizientesten Lösungen anbieten. In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen zahlreiche Projekte erfolgreich abgeschlossen und sich einen festen Platz in der Branche gesichert. Die Geschäftsführung von Polar dankt allen Kunden und Partnern für das Vertrauen und die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Diese Unterstützung hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Unternehmen heute dort steht, wo es ist. Für die Zukunft plant Polar, seine Position weiter zu festigen und neue Maßstäbe in der Branche zu setzen. Die kontinuierliche Verbesserung der Dienstleistungen und die Anpassung an die sich ändernden Bedürfnisse des Marktes bleiben oberste Priorität. Polar bietet Leckortung, Wasserschadensanierung und Entfeuchtung in Oberösterreich und Niederösterreich an. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Polar Entfeuchtung & Sanierung GmbH

Herr Johann Mitterndorfer

Kufhausstraße 18

4812 Pinsdorf

Österreich fon ..: +43 (0)7612 65884

web ..: https://polar.co.at/

email : office@polar.co.at Wir sind ein familiärer, freundschaftlicher Betrieb, und das spüren auch unsere Kunden. Da wir unsere Fähigkeiten, unser Wissen und unsere Erfahrung teilen, sind wir ein Team. Vertrauen und Vielfalt schweißen uns zusammen und machen uns stärker. Diesen Elan investieren wir zudem in die Nachwuchsförderung hoffnungsvoller Sporttalente und denken heute schon an morgen und übermorgen. Höchste Qualität ist bei uns Standard, darauf können Sie sich verlassen! Ausbildung und Qualifikation unserer Mitarbeiter ist uns besonders wichtig. Schulungen und Fortbildung tragen dazu bei, stets auf dem neuesten Stand der Gebäudesanierung zu sein. Ob Wasser- oder Brandschadensanierung, Zaun- oder Sturmschadensanierung - als erfahrene Sanierungsfirma und Entfeuchtungsfirma sind wir Ihr erster Ansprechpartner von dringlicher Soforthilfe bis zur Abwicklung und Behebung von Schäden aller Arten und Größen. Wir freuen uns bereits, Ihnen unter die Arme greifen zu können! Pressekontakt: Polar Entfeuchtung & Sanierung GmbH

Herr Johann Mitterndorfer

Kufhausstraße 18

4812 Pinsdorf fon ..: +43 (0)7612 65884

web ..: https://polar.co.at/

email : presse@top-ranking.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten