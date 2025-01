Startseite Lehrgang Geprüfte:r Personalmanager:in Pressetext verfasst von Gunther Wolf am So, 2025-01-05 09:46. Fortbildung oder Online-Fortbildung im Personalmanagement: Lehrgang Geprüfte:r Personalmanager:in

Dreitägige Weiterbildung Personalmanager:in plus Online-Lernphase, Prüfung und Zertifikat Diese Weiterbildung im Personalmanagement ist eine der zurzeit erfolgreichsten Fortbildungen: Der Lehrgang Geprüfte:r Personalmanager:in. Der Ablauf dieses Lehrgangs zum:zur Geprüfte:n Personalmanager:in ist schnell erklärt: Er startet mit drei Fortbildungstagen mit einem Fortbildungsleiter und einer Fortbildungsleiterin (wahlweise online, in Warnemünde oder in Frankfurt). Danach folgt die zweiwöchige, selbstbestimmte Online-Lernphase mit etwa 1 Stunde pro Tag. Den Abschluss bildet die Online-Prüfung. Bei Teilnahme und Bestehen wird das Zertifikat "Geprüfte:r Personalreferent:in" erteilt. Die Kosten liegen bei 1.995 Euro zzgl. MwSt. (Stand 1.1.2025). Die bisherigen Teilnehmer:innen schätzen sehr, dass der bekannte Personalmanagement-Experte Dipl.-Ök. Dipl.-Psych. Gunther Wolf die beiden ersten Tage persönlich durchführt. Neben ihm wurden zwei weitere, hochkarätige Referent:innen für diese wirklich bemerkenswerte Weiterbildung im Personalmanagement verpflichtet: Dr. Carmen Hergenröder zeichnet verantwortlich für Tag 3 und Prof. Dr. Nicolas Warkotsch begleitet die zweiwöchige Online-Lernphase. Umfassende Online Weiterbildung im Personalmanagement Der Lehrgang Geprüfte:r Personalmanager:in überzeugt durch sein modernes Format: Er kann wahlweise als Blended Learning mit drei Fortbildungstagen (Frankfurt oder Warnemünde)

oder komplett online erfolgen. Bei der Komplett-Online-Fortbildung werden die drei Fortbildungstage zu Beginn per Online-Meeting (Teams oder Zoom) durchgeführt. Die Prüfung erfolgt grundsätzlich online und im Multiple-Choice-Verfahren. Wer nicht teilnimmt, erhält eine Teilnahmebescheinigung für den Lehrgang. Wer teilnimmt und besteht, darf sich über das Zertifikat "Geprüfte:r Personalmanager:in" freuen. Für wen ist der Lehrgang Geprüfte:r Personalmanager:in sinnvoll? Diese Weiterbildung richtet sich an Fachkräfte des Personalwesens sowie alle, die es werden möchten - also Personalreferent:innen, Human Resources Experts, Human Resources Business Partner, Human Resources Generalist:innen, Sachbearbeiter:innen, Personalmanager:innen, Personalsachbearbeiter:innen, Nachwuchskräfte im Personalwesen, Assistent:innen und kaufmännische Angestellte. Die Teilnehmer:innen lernen in dem Lehrgang zum:zur Geprüfte:n Personalmanager:in alles, was man als im Personalmanagement wissen muss: Personalmarketing, Recruiting, Personalauswahl, Personalentwicklung, Personalcontrolling, Personalbedarfsplanung, Personalkostenplanung, Personalrisikomanagement, Personaleinsatz, Arbeitszeit, Entgeltsysteme sowie Arbeitsrecht bei Einstellung, Arbeitsverhältnis und Kündigung. Wer die Abschlussprüfung besteht, erhält das Zertifikat "Geprüfte:r Personalmanager:in". Ist die Weiterbildung Personalreferent:in nebenberuflich möglich? Die berufsbegleitende Weiterbildung empfiehlt sich sogar, denn dann übernimmt der Arbeitgeber die Kosten. Unter bestimmten Voraussetzungen können für diese empfehlenswerte Weiterbildung im Personalwesen sogar Fördermittel beantragt werden. Termine für den Lehrgang Geprüfte:r Personalmanager:in Aufgrund der hohen Nachfrage werden insgesamt 8 Termine pro Jahr angeboten. Im Folgenden finden Sie die jeweiligen Starttermine des Lehrgangs: 14.01.2025 | Komplett Online Lehrgang

10.03.2025 | Frankfurt

31.03.2025 | Komplett Online Lehrgang

08.07.2025 | Komplett Online Lehrgang

09.09.2025 | Komplett Online Lehrgang

23.09.2025 | Warnemünde

27.10.2025 | Komplett Online Lehrgang

13.01.2026 | Komplett Online Lehrgang

17.03.2026 | Frankfurt

20.04.2026 | Komplett Online Lehrgang

07.07.2026 | Komplett Online Lehrgang

01.09.2026 | Komplett Online Lehrgang

21.09.2026 | Warnemünde

27.10.2026 | Komplett Online Lehrgang Alle Inhalte und die Anmelde-Unterlagen senden wir Ihnen gerne per Email zu. Auch eine stets aktualisierte Terminliste erhalten Sie jederzeit » bei uns. I.O. Group® Wolf®

Kompetenz Center Seminare & Trainings

Engelsstraße 6 (Villa Engels)

D-42283 Wuppertal

Tel. +49 (0)202 277 5000

Über Gunther Wolf