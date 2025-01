Startseite DORA - So stärkst du die digitale Resilienz deines Unternehmens Pressetext verfasst von connektar am So, 2025-01-05 09:39. Ab 2025 wird die digitale Resilienz zur Pflicht. Erfahre, wie du mit dem DORA-Seminar von S+P Seminare die neuen Anforderungen sicher umsetzt. Einleitung:

Mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) legt die EU ab 2025 neue Standards für die digitale Sicherheit und Resilienz fest. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre IT-Systeme zu schützen, Cyberrisiken zu minimieren und strenge Meldepflichten einzuhalten. Im Seminar von S+P Seminare lernst du alles, was du für die Umsetzung der DORA-Vorgaben wissen musst. So unterstützt dich unser DORA-Seminar: 1. Grundlagen von DORA

Du erfährst, welche Anforderungen der Digital Operational Resilience Act an Unternehmen stellt und wie du diese in deinem Betrieb umsetzt. Besonderes Augenmerk liegt auf IT-Sicherheit, Meldepflichten und der Einhaltung regulatorischer Standards. 2. Cyberrisiken erkennen und managen

Im Fokus stehen Methoden zur Identifikation und Bewertung von Cyberrisiken. Du lernst, wie du effektive Schutzmaßnahmen entwickelst und dein Unternehmen widerstandsfähiger gegen Cyberangriffe machst. 3. Kontinuierliches Monitoring und Notfallpläne

Du erhältst praktische Einblicke in Tools und Prozesse, die ein effektives Monitoring ermöglichen. Darüber hinaus lernst du, wie du Notfallpläne erstellst, die im Ernstfall eine schnelle Wiederherstellung ermöglichen. 4. Mitarbeiter sensibilisieren

Digitale Resilienz beginnt bei den Menschen. Du erfährst, wie du deine Mitarbeiter schulen kannst, um Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und Fehler zu vermeiden. Jetzt informieren und anmelden:

Seminar: Digital Operational Resilience Act (DORA) Weitere Informationen:

