Startseite Geldwäschebetrug : Wir warnen seit Jahren alle unsere Mandanten detailiert vor Geldwäsche-Betrügern - von Dr. jur. Horst Werner Pressetext verfasst von HorstWerner am Do, 2025-01-02 18:21. Nach unseren Kontakten teilen wir allen unseren Mandanten der Dr. Werner Financial Service AG ( www.finanzierung-ohne-bank.de ) mit, dass Sie von uns sämtliche bafin-gemäßen Beteiligungsvertrags- und Zeichnungsunterlagen übersandt bekommen haben. Ferner wird mitgeteilt, dass heute deren Zeichnungsangebote auf unseren Finanz- und Marketingportalen im Internet ( www.investoren-brief.de und www.anleger-beteiligungen.de ) veröffentlicht wurden, so dass die Platzierung zur Kapitalbeschaffung jetzt starten wird. Innerhalb weniger Stunden melden sich bereits zahlreiche Anleger-Interessenten meist telefonisch ohne schriftlich Beweiskraft und ohne Webautritt und ohne Mail-Adresse aus dem Ausland. Wir warnen jedoch alle unsere Auftraggeber seit vielen Jahren vor Beteiligungsangeboten aus dem Ausland mit Einladungen zu angeblichen „Darlehensgesprächen“ z.B. nach Rom, Mailand, Venedig, Rotterdam oder Amsterdam etc.. Hier handelt es sich regelmäßig um Geldwäschebetrüger, denen im Sommer 2016 auch der Chef von der UNISTER-Holding, Herr Thomas Wagner zum Opfer geworden ist – er hat den Kontakt nach einem Treffen in Venedig mit dem Leben bezahlt.; siehe den nachstehenden Link mit dem ausführlichen Bericht im SPIEGEL : http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/unister-was-geschah-auf-der...

https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/Geldwaeschepraevention/geldwaeschepraev...

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/sicherheit/kriminalitaetsbekaempfung-u... Zahlen Sie niemals eine Bargeldsumme als vermeintliche „Versicherungsprämie“ für ein angebliches Darlehen, welches Sie dann ohnehin nie erhalten. Der oft angebotene „Bargeldtausch“ dient nur der Geldwäsche oder dem Falschgeldbetrug. Nehmen Sie grundsätzlich Beteiligungsgelder nur per Bank-Überweisung entgegen. Banküberweisungen aus dem Ausland dauern wegen der Gelödwäsche-Kontrolle durch die Bankenund Behörden sehr lange: oft mehrere Monate entsprechned der Größe des Betrages. Als Mezzaninekapital-Anbieter müssen Sie als Kapitalsuchender zukünftige Vertragspartner und - soweit vorhanden - wirtschaftlich Berechtigte gemäß Geldwäschegesetz präventiv bereits vor Begründung einer Geschäftsbeziehung oder Durchführung einer Transaktion identifizieren ( Ausweiskopie geben lassen und/ oder besser Original-Ausweis beim Besuch des Investors im eigenen Büro vorlegen lassen. ). Identitäts-Missbrauch und Identitätstäuschungen oder Identitätsdiebstahl sind die häufigsten Geldwäschebetrügereien ( Siehe BaFin und Begriffs-Googelei ) . Die Betrüger wechseln täglich ihren Namen und ihre Mailadresse. Wesentlicher Zweck einer Geldwäscheprävention ist es, Sie als involviertes Unternehmen davor zu schützen, für Straftaten der Geldwäsche missbraucht zu werden und/oder wegen Beihilfe zum Geldwäsche-Betrug mangels Verletzung eigener, zumutbarer Geldwäsche-Prüfungen von der Bankaufsicht oder der Staatsanwaltschaft belangt zu werden. Weitere Informationen dazu von Dr. jur. Horst Werner von der Dr. Werner Financial Service AG ( www.finanzierung-ohne-bank.de ) unter der Mailadresse dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de Über HorstWerner Komplettes Benutzerprofil betrachten