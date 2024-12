Startseite Tresor Warenwirtschaft mit E-Rechnung Support Pressetext verfasst von Tresor Software GmbH am Fr, 2024-12-20 14:26. Tresor Warenwirtschaft kommt der E-Rechnungspflicht nach und unterstützt sowohl die Erstellung als auch die Verarbeitung eingehender E-Rechnungen Im Zusammenhang mit der ab dem 01.01.2025 geltenden E-Rechnungspflicht unterstützt die aktuelle Version der Warenwirtschaftssoftware "Tresor Warenwirtschaft" sowohl die Erstellung von Ausgangsrechnungen als auch die Verarbeitung von Eingangsrechnungen nach XRechnung-Standard in diesen Varianten: - XML-Datei im UBL-Format (Universal Business Language)

- PDF-Datei im ZUGFeRD-Format (Profil "XRECHNUNG"), in die eine XML-Datei im CII-Format (Cross Industry Invoice) eingebettet ist Der Bereich "Eingangsrechnungen" ist als ein optionales Zusatzmodul umgesetzt, die Erstellung von Ausgangsrechnungen gehört zum Basisprogramm. Bei eingehenden E-Rechnungen wird das Format automatisch ermittelt, bei Ausgangsrechnungen kann das Format je Empfänger festlegt werden. In beiden Fällen findet über den Validator der KoSIT eine Validierung und eine Visualisierung statt. Alle relevanten Dokumente werden auf Dateiebene archiviert und sind jederzeit einsehbar. https://www.tresor-warenwirtschaft.de/erechnung-xrechnung-zugferd