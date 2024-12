Startseite Damit es flutscht! Badshop.de und Prinzessin von Hohenzollern entwickeln revolutionäres WC „EASYPOO 35°“ mit 35°-Winkel! Pressetext verfasst von E-Motion Media am Do, 2024-12-19 19:13. Die etablierte und familiengeführte Schimmelpfennig GmbH & Co. KG , welcher der marktführende Online-Shop rund ums Bad, Badshop.de, gehört, hat eine bahnbrechende Innovation im Bereich der WC-Gesundheit entwickelt, die den weltweiten Markt revolutionieren wird.

Dafür wird jetzt ein Investor und Partner gesucht! https://investoren.badshop.de/ Der „EASYPOO 35°“, ist die das erste WC mit 35°-Winkel der Beine, das den Stuhlgang signifikant erleichtern und das Leid von Millionen Menschen beim Toiletten-Gang lindern kann.

Denn ca. 30-50% der Bevölkerung weltweit leiden zeitweise unter Verstopfung (Obstipation) oder Problemen beim Stuhlgang.

Die positive Wirkung eines 35° -Bein-Winkels beim Stuhlgang basiert auf medizin-wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie ahmt die natürliche Hockhaltung nach, die unsere Vorfahren und Menschen in vielen Kulturen beim Stuhlgang eingenommen haben.

Deshalb ist ein 35 Grad Winkel von Vorteil: 1. Einfacherer Darmentleerung , weil der Muskel des Enddarms entspannt wird. 2. Vermeidung von Verstopfungen und Erleichterung beim Stuhlgang, weil die 35°- Hockhaltung den Druck auf den Schließmuskel und Darm verringert. 3. Reduzierung von Hämorrhoiden, durch eine verbesserte Darmentleerung und geringerer Druck auf den Anus, kann das Risiko von Hämorrhoiden und anderen analen Beschwerden reduziert werden. 4. Erleichterung bei chronischer Verstopfung, Betroffene berichten von Verbesserungen beim 35°- Winkel. Der „EASYPOO 35°“ ist die erste WC-Innovation, die dieses alte und medizinische Wissen mit modernen Hygiene-Ansprüchen und westlicher WC-Kultur in einer One-Piece-Solution verbindet! Design:

Die preisgekrönte Interior- Designerin Maja Prinzessin von Hohenzollern („Bestes Bad“ – PETA Home AWARD 2024) konnte für ein ästhetisches Design des EASY POO 35, das sich in ein modernes Bad einfügt, gewonnen werden. Rechte, Vertrieb und Design in einer Hand:

Die Schimmelpfennig GmbH & Co.KG hat damit alle wichtigen Faktoren in einer Hand. Denn sie hält sowohl das Gebrauchsmuster sowie alle Rechte für den EASYPoo35 inne, bringt hauseigene Vertriebspower über Badshop.de mit und hat mit Maja Prinzessin von Hohenzollern eine

international bekannte Designerin an Board. Werden Sie Teil der Erfolgsgeschichte! Die Schimmelpfennig GmbH & Co KG bietet Investoren die Möglichkeit sich an der Entwicklung und Vermarktung des EASYPOO 35 zu beteiligen.

Der Bedarf ist angesichts von Millionen Menschen mit Problemen bei Stuhlgang groß und der globale Markt für Toiletten mit ca. 14,7 Milliarden USD Umsatz p.a. (2022) und jährlichem Wachstum um 6,5%. höchst interessant.

Getrieben durch Urbanisierung, höhere Hygienestandards und technologischem Fortschritt (smart homes) ist der Sanitärmarkt ein stark wachsender Markt. Erste Investoren zeigen bereits großes Interesse an der revolutionären Produktidee und für alle weiteren Investoren wurde nun extra eine Informationsseite https://investoren.badshop.de/ eingerichtet. Die Schimmelpfennig GmbH & Co.KG. gibt es seit 25 Jahren, das Unternehmen ist zu 100% familiengeführt, gut aufgestellt und sehr solide. Anhang Größe Mario Schimmelpfennig, Maja Prinzessin von Hohenzollern, Christian Schimmelpfennig900.jpg 505.24 KB Über E-Motion Media Komplettes Benutzerprofil betrachten