Startseite Zu Ehren von Udo Jürgens: Emotionale Musikshow und tiefgründige Dokumentation Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-12-17 13:47. Großer Tribute-Abend zu Ehren von Udo Jürgens am 23. Dezember ab 20:15 Uhr im Ersten: Musikshow "Udo Jürgens Forever" und Dokumentation "UDO!" Am Montag, 23. Dezember 2024, um 20.15 Uhr ehrt das Erste den Sänger und Entertainer Udo Jürgens mit der großen Musikshow "Udo Jürgens Forever", moderiert von Michelle Hunziker und Sasha. Im Anschluss zeichnet die Dokumentation "UDO!" den Lebensweg von Udo Jürgens mit exklusiven Interviews und bisher unbekannten Perspektiven nach. * Montag, 23. Dezember 2024, 20.15 Uhr: "Udo Jürgens Forever". Die Show zu seinem 90. Geburtstag! In der Show "Udo Jürgens Forever", moderiert von Michelle Hunziker und Sasha, erweisen namhafte Stars der Musikszene der Sänger-Legende Udo Jürgens mit ihren Auftritten die Ehre: Popmusiker Adel Tawil, die norwegische Sängerin, Entertainerin und Schauspielerin Wencke Myhre, Musiker, Sänger und Moderator Götz Alsmann, Schlagerikone und Produzent Thomas Anders, Moderatorin und Model Aurora Ramazotti, Sänger Tim Bendzko, Chanson-Sängerin Annett Louisan, Sängerin Vanessa Mai, Schlager-Urgestein Howard Carpendale und der österreichische Sänger und ESC-Gewinner Tom Neuwirth alias Conchita Wurst. Die Stars interpretieren die größten Hits von Udo Jürgens und erzählen von ihrer teilweise sogar persönlichen Verbindung zu ihm. Mit dem Original-Orchester von Udo Jürgens unter der Leitung seines langjährigen Bandleaders Pepe Lienhard und in Anwesenheit von Udo Jürgens' Kindern Jenny und John präsentiert die ARD in Zusammenarbeit mit dem österreichischen ORF und dem Schweizer SRF diese einzigartige, emotionale Tribute-Show. Die Musikshow wurde am 20. November 2024 im Circus Crone in München aufgezeichnet. * Montag, 23. Dezember 2024, 22.30 Uhr: "UDO! ". Dokumentation von David Kunac und Sebastian Dehnhardt Udo Jürgens und sein langer Weg zu sich selbst - die neu produzierte ARD-Dokumentation "UDO!" ist ein packendes Psychogramm eines musikalischen Genies, das sein Leben der Bühne und dem Applaus verschrieben hat - bis in den Tod. Mit exklusivem Zugang zum Familienarchiv und unveröffentlichtem Bild- und Tonmaterial erzählen Udo Jürgens' Kinder Jenny und John, engste Freunde und Vertraute von der atemberaubenden Karriere, der Rastlosigkeit und den Schattenseiten dieses Jahrhundertmusikers. Die Dokumentation "UDO!" zeigt das spannende Profil eines Rastlosen, der noch mit stolzen 80 Jahren auf seiner "Mitten im Leben"-Tour die Hallen füllte und das Publikum eroberte. Udo Jürgens und seine atemlose Biografie: Musikgenie, Frauenschwarm, Traumtänzer, Selbstzweifler, ein Charakter mit in vielfältigen Facetten. Mühelos balancierte der Entertainer dabei zwischen Hochglanz und Tiefgang. Bislang unveröffentlichte Materialien wie Fotos, Briefe, Tonbandaufnahmen und Privatfilme geben exklusive Einblicke in sein schillerndes Leben. Seine engste Familie, vor allem die Kinder Jenny und John, sowie gute Freunde und Weggefährten, analysieren den Ausnahmekünstler, der nicht nur besang, was er erlebte, sondern auch genau das lebte, was er besang. Weitere hochkarätige Gesprächspartner sind Erika Meier, genannt Panja, Udos erste Ehefrau und Mutter von John und Jenny Jürgens, sein Bruder Manfred Bockelmann und der weltberühmte Komponist und Produzent Harold Faltermeyer, mit dem Udo Jürgens eng zusammengearbeitet hat. In "UDO!" zeichnen die beiden Regisseure David Kunac und Sebastian Dehnhardt das Psychogramm eines Getriebenen, der in der Unterhaltungsindustrie als Weltbürger Haltung zeigte, doch innerlich oft zerrissen und einsam war. Der Film zeigt das Bild eines hochbegabten und zugleich auch hochsensiblen Workaholics, der von Kindheitsbeinen an nur ein Ziel kannte: mit Musik die Welt zu erobern. Außerdem würdigt die Doku das grandiose musikalische Erbe des Künstlers mit allen bis heute unvergessenen Hits. Zum 90. Geburtstag und dem 10. Todestag von Udo Jürgens Am 30. September 2024 wäre Udo Jürgens alias Jürgen Udo Bockelmann 90 Jahre alt geworden, zudem jährt sich am 21. Dezember sein Todestag zum zehnten Mal. Seine Musik ist jedoch unsterblich: Udo Jürgens verkaufte weltweit mehr als 105 Millionen Tonträger und komponierte mehr als 1.000 Songs. Hits wie "Griechischer Wein", "Merci Chérie" oder "Ich war noch niemals in New York" wurden generationsübergreifend zu Evergreens. Produktionsinfos Die Sendung "Udo Jürgens Forever. Die Show zu seinem 90. Geburtstag" wird von Constantin Entertainment produziert im Auftrag von BR, SRF und ORF. Die Dokumentation "UDO!" wird von Constantin Dokumentation und Final Frame produziert im Auftrag von BR, NDR, SRF und ORF. Pressematerial: Fotos der Show zur Veröffentlichung ab Mittwoch, 18. Dezember 2024: "Udo Jürgens Forever" | Fotos der Show Sichtung der Dokumentation für akkreditierte Berichterstattende: Im BR-Vorführraum: https://pressestelle.br-online.de/index.php EPK mit Sendungsausschnitten der Doku im Presseservice Das Erste: presse.daserste.de Weitere Infos, u.a. ein Interview mit den Machern sowie Fotos vom Dreh der Doku unter: BR | Presse | Udo Jürgens Abend im Ersten

