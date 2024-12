Startseite Corporate Health Award: Schöllgen ist Deutschlands gesündester Handwerksbetrieb 2024 Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-12-16 13:51. IKK classic, Handelsblatt und EUPD Research ehren Familienbetrieb für betriebliches Gesundheitsmanagement Der demografische Wandel und die fortschreitende Akademisierung des Arbeitsmarktes bringen für das Handwerk wachsende Herausforderungen mit sich. Immer mehr junge Menschen streben akademische Abschlüsse an, wodurch das Interesse an handwerklichen Berufen sinkt. Gleichzeitig bleiben Ausbildungsplätze in vielen Betrieben unbesetzt, obwohl die Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten im Handwerk in den letzten Jahren deutlich attraktiver geworden sind. Hinzu kommen gesellschaftliche Veränderungen, wie der Wunsch nach mehr Flexibilität und einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, die von vielen jungen Menschen auch im Handwerk eingefordert werden. Zusätzlich spielt der Fachkräftemangel eine immer größere Rolle: Mit steigender Nachfrage nach hochwertigen handwerklichen Dienstleistungen wird die Notwendigkeit, qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen, immer drängender. Um dem entgegenzuwirken, sind Betriebe mehr denn je gefordert, moderne Arbeitsbedingungen zu schaffen, die sowohl körperliche als auch mentale Gesundheit unterstützen. Ein innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement kann hier nicht nur die Attraktivität des Arbeitsplatzes erhöhen, sondern auch langfristig die Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit der Mitarbeitenden fördern. Im Rahmen des Corporate Health Awards wird 2024 zum 8. Mal in Folge der Sonderpreis "Gesundes Handwerk" verliehen, um herausragende Konzepte zu würdigen. Dieses Jahr geht die Auszeichnung an die Schöllgen Haustechnik GmbH für ihr vorbildliches Engagement im Gesundheitsmanagement. Frank Klingler, Leiter des Referats betriebliche Gesundheitsförderung bei der IKK classic, gratuliert zum Erfolg: "Mit der Schöllgen Haustechnik GmbH hat ein Unternehmen gewonnen, das neben der Weiterentwicklung des Betriebes seine Mitarbeitenden stets im Blick hat. Von Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit einer 4-Tage-Woche über Corporate Benefits, viele Schulungen und Team-Events bis hin zum Jobrad werden immer neue Ideen umgesetzt. Eine besondere Förderung gilt den Auszubildenden. Wir freuen uns, mit der Partnerschaft des Sonderpreises ‚Gesundes Handwerk' einen so vorbildlichen Betrieb ehren zu können." Die Schöllgen Haustechnik GmbH, ein Familienunternehmen mit Wurzeln in den 1950er Jahren, blickt auf eine lange Tradition im Handwerk zurück und wurde nun für ihr herausragendes Engagement als Arbeitgeber ausgezeichnet. Ein gesundes Team ist für Schöllgen die Grundlage für erfolgreiche und engagierte Arbeit - sowohl innerhalb des Betriebs als auch in der Zusammenarbeit mit den Kund:innen. Durch den Fokus auf die körperliche und mentale Gesundheit der Mitarbeitenden hat das Unternehmen eine nachhaltige Gesundheitskultur geschaffen, die langfristig Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit fördert und so Maßstäbe im Handwerk setzt. "Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Corporate Health Award ausgezeichnet wurden. Diese Anerkennung bestätigt unser Engagement für die Gesundheit und Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden", sagt Bernd Schöllgen, geschäftsführender Gesellschafter der Schöllgen Haustechnik GmbH anlässlich der Verleihung des Awards. Im Rahmen des Corporate Health Awards werden seit 2009 herausragende Leistungen für ganzheitliche Mitarbeitendengesundheit ausgezeichnet. "Wir gratulieren der Schöllgen Haustechnik GmbH herzlich zu ihrem Engagement für die Gesundheit und Zufriedenheit ihrer Belegschaft, das vorbildlich zeigt, wie Mitarbeitendenwohl und nachhaltiger Unternehmenserfolg im Handwerk Hand in Hand gehen. Schöllgen hat ein ganzheitliches Betriebliches Gesundheitsmanagement etabliert, das körperliche und mentale Gesundheit in den Fokus rückt. Mit flexiblen Arbeitszeiten und einer klaren Ausrichtung auf Work-Life-Balance setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen für eine nachhaltige Gesundheitskultur und exzellente Dienstleistungsqualität", so Steffen Klink, COO bei EUPD Research. Hier können Sie sich ab sofort für den Corporate Healt Award 2025 bewerben. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: EUPD Research Sustainable Management GmbH

Über den Corporate Health Award Der Corporate Health Award ist die renommierteste Auszeichnung in Deutschland für strategisches betriebliches Gesundheitsmanagement. Im Anschluss an die Online-Qualifizierung erhalten alle Teilnehmenden einen Deutschland-Benchmark im Branchenvergleich. Organisationen mit einer Zielerreichung von über 50% im zugrundeliegenden Corporate Health Evaluation Standard können zudem ihr Ergebnis durch ein Audit verifizieren lassen. Aus den geprüften "Corporate Health Companies" entscheidet der unabhängige Expertenbeirat jährlich über die Gewinner:innen des Awards. Mehr Informationen: www.corporate-health-award.de Über das Handelsblatt Das Handelsblatt ist die größte Wirtschafts- und Finanzzeitung in deutscher Sprache. Rund 200 Redakteur:innen, Korrespondent:innen und ständige Mitarbeiter:innen rund um den Globus sorgen für eine aktuelle, umfassende und fundierte Berichterstattung. Im Tageszeitungsvergleich zählt die börsentäglich erscheinende Wirtschafts- und Finanzzeitung bei Entscheider:innen der ersten und zweiten Führungsebene zur unverzichtbaren Lektüre. Laut "Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung" (LAE) 2024 erreicht das Handelsblatt crossmedial 1.035.000 Top-Entscheider:innen börsentäglich. Online ist das Handelsblatt unter www.handelsblatt.com erreichbar. Über EUPD Research EUPD ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 23 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert. Mehr Informationen: https://corporate-health-alliance.de Über die IKK Die IKK classic ist mit über drei Millionen Versicherten die führende handwerkliche Krankenversicherung und eine der großen Krankenkassen in Deutschland. Die Kasse hat mehr als 7.000 Beschäftigte an 160 Standorten im Bundesgebiet. Ihr Haushaltsvolumen beträgt über 13 Milliarden Euro. Mit dem Handwerk und der mittelständischen Wirtschaft verbinden die IKK classic gemeinsame Wurzeln und eine in Jahrzehnten gewachsene Partnerschaft. Handwerklich Beschäftigte und ihre Arbeitgeber wirken aktiv in den zentralen Entscheidungsgremien der Kasse mit und prägen dadurch das Unternehmenshandeln. Dies wirkt sich beispielsweise auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement aus. Hier nimmt die Kasse seit Jahrzehnten eine tragende Rolle ein und trägt damit zur Wertschöpfung und zur Zukunftssicherung im Handwerk bei. Mehr Informationen: https://www.ikk-classic.de/pk

