Ein Jahr nachhaltige Mobilität: Jahresrückblick auf 2024

München, 12. Dezember 2024 – Das Jahr 2024 war für EVUM Motors ein entscheidendes Kapitel auf dem Weg zu nachhaltiger Mobilität. Als Hersteller von robusten, elektrischen Nutzfahrzeugen konnten wir nicht nur unsere Position am Markt festigen, sondern auch wichtige Meilensteine erreichen, die unsere Vision von emissionsfreier Mobilität weiter vorantreiben. Markteintritte in Frankreich, Belgien und Luxemburg

Ein besonderes Highlight war die erfolgreiche Expansion nach Frankreich, Belgien und Luxemburg. Gemeinsam mit unserem Partner CAR Avenue, konnten wir die Grundlage für eine breitere Verfügbarkeit unserer Fahrzeuge schaffen und neue Kunden gewinnen. Die positive Resonanz in diesen Märkten zeigt, dass der Bedarf an nachhaltigen und robusten Mobilitätslösungen international weiter steigt. Technologische Innovationen

EVUM Motors hat 2024 intensiv an der Weiterentwicklung seiner Fahrzeuge gearbeitet. Neben einer optimierten Batterietechnologie, die längere Reichweiten und kürzere Ladezeiten ermöglicht, haben wir auch an der Integration smarter Assistenzsysteme gearbeitet. Diese Neuerungen verbessern nicht nur die Effizienz, sondern auch den Komfort und die Sicherheit unserer Fahrzeuge. Partnerschaften für eine grünere Zukunft

Eine starke Zusammenarbeit mit Energieanbietern, die zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien setzen, hat es uns ermöglicht, unseren Kunden ökologisch nachhaltige Ladelösungen anzubieten. Diese Kooperationen unterstreichen unser Engagement, den CO2-Fußabdruck unserer Fahrzeuge über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu minimieren. Erfolgreiche Veranstaltungen und Messen

Auch in diesem Jahr war EVUM Motors auf zahlreichen Messen und Branchenveranstaltungen vertreten. Zu den Highlights zählten die Teilnahme an der bauma sowie der Agritechnica, wo wir unsere neuesten Fahrzeugmodelle und Technologien präsentieren konnten. Diese Plattformen boten uns die Gelegenheit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und direktes Feedback von Kunden und Partnern zu erhalten. Blick nach vorn

Das Jahr 2025 steht bereits in den Startlöchern – und mit ihm neue Herausforderungen und Chancen. EVUM Motors wird weiterhin konsequent daran arbeiten, innovative und nachhaltige Lösungen für die Mobilitätswende zu entwickeln. Unsere Vision bleibt klar: eine Zukunft, in der Mobilität emissionsfrei, effizient und für jeden zugänglich ist.

Wir danken unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern für ein erfolgreiches Jahr 2024 und freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Mobilität von morgen zu gestalten. Über EVUM Motors:

