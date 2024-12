Startseite Wie Lisa dank Risk-BOT die perfekte Versicherung fand (und jede Menge Stress sparte) Pressetext verfasst von RiskBOT am Mi, 2024-12-11 10:47. Als Lisa, eine 26-jährige Berufseinsteigerin, ihre erste eigene Wohnung bezog, fühlte sich alles nach einem großen Schritt in Richtung Unabhängigkeit an. Doch mit diesem Schritt kam auch die Verantwortung – und ein paar Fragen, die sie vorher nie stellen musste: „Welche Versicherungen brauche ich überhaupt? Reicht die Hausratversicherung oder brauche ich auch eine Haftpflicht? Und was, wenn ich beim Yoga versehentlich jemanden verletze?“ Lisa war verwirrt. Sie klickte sich durch Vergleichsportale, las Artikel, und doch blieb ein Gefühl der Überforderung. „Das ist ein richtiger Dschungel!“, dachte sie frustriert. Die Rettung: Risk-BOT

Eines Abends erzählte ihr eine Freundin von Risk-BOT, einer Plattform, die mithilfe künstlicher Intelligenz den individuellen Versicherungsbedarf analysiert. „Das ist wie ein persönlicher Versicherungsassistent“, erklärte die Freundin. „Es dauert nur ein paar Minuten den Fragebogen auszufüllen, und du bekommst eine Liste mit Vorschlägen – ohne Kleingedrucktes und Provisionsgedöns als E-Mail gesandt.“

Lisa war skeptisch, aber neugierig genug, um es auszuprobieren. Die KI mit Herz (und Hirn)

Der Einstieg war kinderleicht: Lisa beantwortete ein paar Fragen zu ihrer Lebenssituation, Hobbys und Wohnsituation.

• „Wohnst du zur Miete?“ – Ja.

• „Hast du Haustiere?“ – Nein.

• „Machst du risikoreiche Sportarten?“ – Zählt Hot Yoga dazu? Die KI von Risk-BOT hat eine Liste zusammengestellt, die perfekt auf sie zugeschnitten war.

• Eine günstige Haftpflichtversicherung für alle Fälle (falls sie beim Yoga versehentlich jemanden „umkrempelt“).

• Eine Hausratversicherung, die auch bei Überschwemmung im Keller zahlt (praktisch, wenn man in der Nähe eines Flusses wohnt).

• Eine optionale Berufsunfähigkeitsversicherung – weil sie in der IT-Branche tätig ist und langfristig abgesichert sein wollte. Vom Chaos zur Klarheit

Das Beste daran? Risk-BOT erklärte die Vorschläge in einfacher Sprache und gab Lisa eine Bewertung für jede Versicherung. Sie konnte die Angebote direkt vergleichen und sich für die besten entscheiden.

„Das hätte ich niemals alleine hinbekommen“, dachte Lisa erleichtert, als sie am nächsten Tag alles abgeschlossen hatte. Das Ergebnis: Mehr als nur Versicherungen

Lisas Geschichte ist kein Einzelfall. Sie gehört zu den 94% der Nutzer, die mit Risk-BOT die passenden Versicherungen gefunden haben.

• Keine stundenlange Recherche.

• Kein Verkaufsdruck.

• Einfach klare, unabhängige Empfehlungen. Heute lacht Lisa über ihre anfängliche Verwirrung. „Jetzt fühle ich mich wie ein Profi, wenn es um Versicherungen geht.“ Und die Zeit, die sie gespart hat? Die verbringt sie jetzt lieber auf ihrer Yogamatte – in der Gewissheit, dass Risk-BOT immer für sie da ist. Mach’s wie Lisa: Lass Risk-BOT für dich arbeiten!

Egal ob du eine neue Wohnung beziehst, ins Berufsleben startest oder einfach nur endlich Durchblick im Versicherungsdschungel haben willst – Risk-BOT ist dein smarter Assistent, der dir zeigt, was wirklich wichtig ist.

