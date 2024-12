Startseite ScaleUp Technologies erwirbt eigenes nachhaltiges Rechenzentrum in Nürnberg-Fürth Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-12-09 13:00. ScaleUp Technologies, ein führender deutscher Cloud- und Rechenzentrumsdienstleister mit Sitz in Hamburg und Berlin, gibt die Übernahme der ODN OnlineDienst Nordbayern GmbH & Co. KG (ODN) bekannt. Mit dieser strategischen Akquisition übernimmt ScaleUp erstmals ein eigenes Rechenzentrum in

Nürnberg-Fürth, und erweitert damit seine geografische Präsenz und Kapazität in

Deutschland. Nachhaltigkeit und Sicherheit im Fokus: Das neue Rechenzentrum setzt Maßstäbe

in Energieeffizienz und Zertifizierung Das besonders nachhaltige Rechenzentrum am neuen ScaleUp-Standort in Fürth

umfasst eine Erweiterungsfläche von über 2.000 Quadratmetern und wurde 2014 nach

umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen eröffnet. Es verfügt über eine Design

Power Usage Effectiveness (PUE) von 1,2 und erfüllt bereits heute den für 2026

geforderten Höchststandard des neuen Energieeffizienzgesetzes. Das Rechenzentrum

wird zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien und zu 87 Prozent des Jahres mit freier

Kühlung betrieben. Eine Besonderheit ist die installierte CoolW@all-Klimatechnologie,

die einen besonders niedrigen Energieverbrauch für die Kühlung ermöglicht. Das neue ScaleUp Rechenzentrum-Fürth ist seit 2019 nach ISO 27001, sowie TÜV

Level 3 zertifiziert und erfüllt höchste Anforderungen an die Sicherheits- und

Gebäudetechnik, darunter eine mehrstufige Zutrittssicherung, eine flächendeckende

Brandmeldeanlage (BMA) und eine vollautomatische, abschnittsgenaue Argon-

Gaslöschanlage. "Mit der Übernahme des ODN-Rechenzentrums gehen wir einen wichtigen Schritt weiter

in unserer Unternehmensstrategie", erklärt Christoph Streit, CEO von ScaleUp Technologies. "Die steigenden Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf

Geodistribution, Verfügbarkeit und Compliance machen es erforderlich, dass wir nicht

nur unsere Infrastruktur, sondern auch unseren Geschäftsumfang erweitern. Mit dem

Erwerb eines eigenen Rechenzentrums sichern wir uns nicht nur einen weiteren

strategischen Standort in der Mitte Deutschlands, sondern gewinnen auch wertvolles

Know-how für den nachhaltigen Betrieb eigener Rechenzentren. Damit wollen wir

unsere Position als führender Anbieter von nachhaltigen und hochverfügbaren

Enterprise-Cloud- und Rechenzentrumsdienstleistungen in Deutschland weiter

ausbauen." Erweiterung der geografischen Präsenz ScaleUp Technologies ist in den letzten Jahren stark gewachsen, insbesondere in den

Regionen Hamburg und Berlin, wo die Rechenzentrumsflächen deutlich erweitert

wurden. Steigende Compliance-Anforderungen der Kunden, der Bedarf nach mehr

Klimamanagement und Kostenkontrolle haben zu der strategischen Neuausrichtung

geführt, zukünftig auch eigene Rechenzentren zu betreiben. Durch die Integration des

ehemaligen ODN-Rechenzentrums kann ScaleUp den Einfluss auf die

Wertschöpfungskette deutlich erhöhen, was zu einer besseren Kontrolle der operativen

Prozesse und Kosten führt. Darüber hinaus gewinnt der Cloud- und

Rechenzentrumsdienstleister wertvolle, kostenoptimierte Erweiterungs- und

Speicherflächen für zukünftiges Wachstum. Damit kann das Unternehmen seinen

Kunden eine noch höhere Servicequalität bei gleichzeitig optimierten Kostenstrukturen

bieten. Das Rechenzentrum in Fürth liegt strategisch günstig ca. 200 km von Frankfurt entfernt

an der Schnellbahnverbindung zwischen Berlin und München. Es bietet damit

hervorragende Anbindungsmöglichkeiten. Mit der Übernahme erweitert ScaleUp nicht

nur seine geografische Reichweite, sondern positioniert sich auch als wichtiger Player im

wachsenden Markt für lokale, nachhaltige und hochverfügbare

