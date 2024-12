Startseite Kostenlos für Studierende: SAS Viya Workbench for Learners Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2024-12-03 13:34. Heidelberg, 3. Dezember 2024 -- SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Daten und künstliche Intelligenz (KI), bietet Studierenden und Lehrkräften ab sofort ein weiteres Gratis-Tool: SAS Viya Workbench for Learners ist eine Cloud-basierte On-Demand-Rechenumgebung, die flexible, effiziente Programmierung und nahtlose Tool-Integration ermöglicht. Die Plattform unterstützt neben SAS als Programmiersprache auch Python als weit verbreitete Open-Source-Option. Anwender können mit der Lösung sehr schnell Modelle erstellen und Daten analysieren. Studierende gewinnen damit wertvolle Praxiserfahrung und umfassende Kompetenz für unterschiedliche Sprachen und Tools, was ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erheblich erhöht. SAS Viya Workbench for Learners setzt auf Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) auf und erweitert das SAS Portfolio kostenfreier Lerntools, zu dem bereits SAS OnDemand for Academics and SAS Viya for Learners gehören. Studierende und Lehrkräfte haben somit eine schlanke und gleichzeitig leistungsstarke Umgebung zur Verfügung, mit der sie sehr schnell eine Workbench einrichten können. Diese versetzt sie in die Lage, verschiedene Programmiersprachen zu lernen, zu lehren und zu vergleichen sowie High-Performance-Modelle zu generieren. Populäre Oberflächen wie Visual Studio Code und Jupyter Notebook sorgen für maximale Flexibilität und Einfachheit. Zum Einsatz kommen in der Learners-Version die gleichen performanten Algorithmen wie bei SAS Viya als Plattform, die erwiesenermaßen 4,6-mal effizienter beim Sammeln von Daten, Erstellen von Modellen und Umsetzen von Entscheidungen als der Wettbewerb ist. "Akademiker erwarten eine Entwicklungsumgebung, die es ihnen ermöglicht, die Programmiersprache und Tools ihrer Wahl zu nutzen - und gleichzeitig Power und Speed liefert", erklärt Liz Moran, Director of SAS Academic Programs. "SAS Viya Workbench for Learners profitiert direkt von den Vorteilen der SAS Technologie: maximale Produktivität, die nicht auf Kosten von Vertrautheit oder Flexibilität geht." Weitere Informationen zu SAS Academic Programs gibt es hier. Studierende können SAS Viya Workbench for Learners bereits beim Curiosity Cup 2025 (https://www.sas.com/en_us/events/23q3/curiosity-cup.html), einem globalen Data-Science-Wettbewerb. circa 2.200 Zeichen SAS Institute GmbH

Thomas Maier

In der Neckarhelle 162 69118 Heidelberg

Deutschland E-Mail: thomas.maier@sas.com

Homepage: https://www.sas.com/de_de/home.html

Telefon: 0049 6221 415-1214 Pressekontakt

Dr. Haffa & Partner GmbH

Anja Klauck

Karlstraße 42 80333 München

Deutschland E-Mail: postbox@haffapartner.de

Homepage: http://www.haffapartner.de

Telefon: 089 993191-0 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten