Neuerscheinung: Mandalas: Malbuch - Einfache Mandalas

Es gibt wieder ein neues Malbuch von Autorin Beate Geng. Über 80 große und kleinere Mandalas warten auf deine Kreativität, begleitet von inspirierenden Sprüchen und Zitaten. Buchbeschreibung:

Das Ausmalen von Mandalas hat einen positiven Einfluss auf unseren Körper und Geist. Es beruhigt unser Gehirn und hilft unserem Körper, sich zu entspannen. Dies kann die Müdigkeit und den Schlaf verbessern und gleichzeitig unsere Herzfrequenz, Atmung sowie Depressions- und Angstgefühle verringern.

Über 80 große und kleinere Mandalas warten auf deine Kreativität, begleitet von inspirierenden Sprüchen und Zitaten. Dieses und viele andere Malbücher sind eigene Bücher der Geschenkbuch-Kiste und des Bücherkarussells.

Was dir dieses Buch bietet:

Einzigartige Mandalas - Das Ausmalen von Mandalas ist eine Form der Kunsttherapie, die deine Konzentration steigert und dich bei der Stressbewältigung unterstützt.

Zitate und Sprüche - Auf den Buchseiten begleiten dich motivierende Zitate, durch die deine positiven Emotionen gesteigert werden.

Praktisches Format - Das Buch wurde den kreisförmigen Formen der Mandalas angepasst und im Format 21,59 x 21,59 cm erstellt. Somit kannst du die Mandalas auch ausschneiden und aufhängen oder verschenken, wenn du möchtest.

Tolles Geschenk - Der stilvolle glänzende Einband sowie die inspirierenden Sprüche machen das Mandala-Malbuch zu einem wundervollen Geschenk für Erwachsene und Jugendliche.

Großdruck - Durch die große Schrift der Zitate eignet sich dieses kreative Mandala - Malbuch auch hervorragend für Seniorinnen und Senioren. Produktinformation:

ASIN: ?B0DP4GXR8Y

Herausgeber: ?Independently published (24. November 2024)

Sprache: ?Deutsch

Taschenbuch:? 102 Seiten

ISBN-13: ?979-8300695583 Weitere Malbücher der Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

