Startseite Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Friesenvogel" von Sina Jorritsma im Klarant Verlag Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-28 17:09. Ein Mann wird auf Borkum tot aufgefunden, erdrosselt mit der Kordel einer Mönchskutte. War seine kriminelle Vergangenheit sein Todesurteil? Der Fund eines gestohlenen Kirchenschatzes wirft Fragen auf. Die Inselkommissare Mona Sander und Enno Moll stehen vor einem rätselhaften Fall: Ein toter Ordensbruder, ein gestohlener Kirchenschatz und eine Spur, die in tödliche Gefahr führt. Zum Inhalt von "Friesenvogel": »Wir haben einen toten Mann im Naturschutzgebiet, erdrosselt, mit der Kordel einer Mönchskutte!« In einer Kiekhütte, die auf der Insel Borkum als Wetterschutz und Aussichtspunkt für Vogelfreunde dient, entdeckt eine Gruppe Pfadfinder den ermordeten Wilfried Fassbinder. Stand in seinem Pass auch Bruder Ottmar, weil er einem Orden angehörte? Aber warum war er an einer so abgelegenen Stelle nachts in Zivil unterwegs? Als die Kommissare Mona Sander und Enno Moll den Bruder des Toten benachrichtigen, bezeichnet Thomas Fassbinder ihn am Telefon hingegen als Verbrecher, der schon seit seiner Jugend auf die schiefe Bahn geraten war. Dazu würde nun auch der Holzvogel passen, der in der Hand des Toten gefunden wurde. Enno Moll ist sich sicher, es sei eine Elster - eine Vogelart, die verdächtigt wird, glitzernde Dinge zu stehlen. Hat den Ermordeten etwa seine Vergangenheit eingeholt? Als sich bei den Ermittlungen zudem herausstellt, dass der "Klosterbruder" mithilfe eines gestohlenen Kirchenschatzes ein neues Leben anfangen wollte, spitzt sich die Situation immer weiter zu, und schließlich gerät Mona Sander selbst in eine äußerst gefährliche Situation! In der Ostfrieslandkrimi-Reihe mit den Borkumer Inselkommissaren Mona Sander und Enno Moll sind jetzt fünfzig spannende Bände erschienen. Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erworben werden. "Friesenklasse" ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich. Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0DP564Y5C sowie hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1073658024 . Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Klarant Verlag

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

