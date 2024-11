Startseite "Longevity Hackers": Dokumentation über die Wissenschaft, das Altern zu besiegen Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-28 13:05. "Longevity Hackers" zeigt, wie die Wissenschaft dabei ist, unsere Lebensspanne zu verlängern und altersbedingte Krankheiten zu eliminieren - zu sehen ab dem 4. Dezember 2024 auf Amazon und AppleTV! Könnten wir bald für immer leben? Jüngste wissenschaftliche Fortschritte bringen die Menschheit so nah wie nie zuvor an das Verständnis, wie der Alterungsprozess gestoppt werden könnte. "Longevity Hackers", eine bahnbrechende Dokumentation, beleuchtet die neuesten Erkenntnisse und zeigt, wie die Wissenschaft dabei ist, unsere Lebensspanne zu verlängern und altersbedingte Krankheiten zu eliminieren - zu sehen ab dem 4. Dezember 2024 auf Amazon und AppleTV! Edward Norton erzählt die Geschichte und nimmt die Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise durch die Erkenntnisse der Langlebigkeitsforschung und die verlockende Vision einer Zukunft, in der Altern der Vergangenheit angehört. Die Dokumentation enthält exklusive Interviews mit einigen der einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt, darunter Tony Robbins, Mark Cuban, Steve Aoki, Peter Diamandis, Tony Hawk, Chris Bumstead, John Salley, Wim Hof und viele mehr. "Longevity Hackers" untersucht das revolutionäre Potenzial, die menschliche Lebenserwartung radikal zu verlängern, und entfacht eine globale Diskussion über Langlebigkeit, die durch zunehmendes öffentliches Interesse und mediale Aufmerksamkeit die sogenannte "Longevity-Revolution" ins Rollen bringen könnte. Produzent Ruben Figueres und Regisseur Michal Siewierski reflektieren über ihre persönlichen Reisen bei der Entstehung dieses Film- Projekts. "Das war eine unglaubliche Reise - sowohl beruflich als auch persönlich", sagte Siewierski. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so leidenschaftlich mit diesem Thema auseinandersetzen würde." Figueres fügte hinzu: "Dieser Film hat meine Sicht auf das Leben grundlegend verändert. Wenn man davon ausgeht, dass man nur 80 bis 100 Jahre lebt, nimmt man seine Gesundheit oft als selbstverständlich hin. Doch wenn man erkennt, dass Menschen, die heute geboren werden, potenziell über 100 Jahre in jugendlicher Gesundheit leben könnten - vielleicht sogar 200 Jahre oder mehr -, verändert das komplett, wie man über seine Zukunft nachdenkt." Der deutsche Executive Producer und Longevity Investor, Nico Helling, ergänzt: "Langlebigkeit ist der älteste Traum der Menschheit. Schon heute bietet uns die Natur faszinierende Einblicke, z.B. im Hinblick auf Lebewesen wie Quallen oder Hummer, die keine biologische Altersgrenzen aufweisen. Diese biologischen Phänomene und unser aktuelles Wissen zu den Grundlagen des Alters inspirieren Wissenschaftler und Mediziner weltweit zu bahnbrechenden Anti-Anging-Technologien, die schon heute unser Verständnis von Leben und Altern für immer verändern." * "Longevity Hackers" - ab 4. Dezember 2024 auf Amazon und AppleTV verfügbar.

* weitere Infos unter https://www.longevityhackers.tv und https://longevist.com

Longevist hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen dabei zu unterstützen, ein langes, gesundes und glückliches Leben zu führen. Dazu haben wir ein System entwickelt, das alle Elemente von Lebensqualität ganzheitlich erfasst und durch entsprechende biologische Kenngrößen auch messbar macht. Dieses System umfasst das gesamte Spektrum von gesunder Ernährung über geistige und körperliche Fitness bis hin zur Einbeziehung der sozialen Beziehungen. Diese ganzheitliche Analyse der Lebensqualität ermöglicht es uns, unseren Mitgliedern und Nutzern maßgeschneiderte und individuelle Empfehlungen für einen verbesserten Lebensstil anzubieten, die auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren.

