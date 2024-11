Startseite Eine neue Lebenshelferin startet in Salzwedel: Frau Jenny Hartung begleitet Senioren zu Hause Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-28 10:11. Jenny Hartung ist unsere neue Lebenshelferin in Salzwedel. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben. Salzwedel, 28.11.2024. Die SeniorenLebenshilfe setzt sich seit mehr als 10 Jahren dafür ein, älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in ihren eigenen vier Wänden zu ermöglichen und sie darin würdevoll zu unterstützen. Deutschlandweit engagieren sich Hunderte Lebenshelferinnen und Lebenshelfer für diese Mission. Seit Kurzem gehört auch Jenny Hartung zum Team der SeniorenLebenshilfe in Salzwedel. Die SeniorenLebenshilfe hilft bereits, bevor Pflege nötig wird Die offiziellen Dienstleistungen der Pflegekasse in Deutschland bieten häufig nicht ausreichend Unterstützung im Alltag für ältere Menschen. Auch ohne Vorliegen einer Pflegebedürftigkeit ist es für viele Senioren beruhigend oder notwendig, eine helfende Hand im Haushalt, beim Einkaufen oder auch in der Freizeit bei sich zu wissen. Nicht immer haben Senioren die Möglichkeit, Angehörige oder Nachbarn um Hilfe zu bitten oder ein offenes Ohr für ihre Alltagsherausforderungen zu finden. Meist bleibt dann nur das Beauftragen von externen Dienstleistern als Option, wobei diese selten aufeinander abgestimmt sind - für die Senioren ein ständiges Neugewöhnen an mehrere Bezugspersonen bedeutet. Um diese Versorgungslücke zu schließen, gründete das Ehepaar Carola und Benjamin Braun 2012 die SeniorenLebenshilfe. Diese bietet seitdem mit ihrem Team aus geschulten, lebenserfahrenen und einfühlsamen Lebenshelferinnen und Lebenshelfern etlichen Senioren in ganz Deutschland eine vorpflegerische Hilfe aus einer Hand an. Die ganzheitliche Betreuung umfasst die Entlastung im Haushalt, Hilfe beim Einkaufen, einen verlässlichen Fahrdienst, Unterstützung bei Postangelegenheiten sowie die Alltags- und Freizeitbegleitung der Senioren - immer orientiert an den Wünschen und Bedürfnissen der älteren Menschen. Von der Haushaltsunterstützung bis zur Freizeitbegleitung: Was bietet die Lebenshilfe an? Häufig umfasst die Hilfe für Senioren zunächst Tätigkeiten im Haushalt oder einen Einkaufsservice. Nicht selten kommen dann die Begleitung außer Haus, Sekretariatsarbeiten oder die gemeinsame Gestaltung der Freizeit hinzu. Lebenshelfer packen dort an, wo sie gebraucht werden. Schnell wird in der Zusammenarbeit mit Lebenshelferinnen und Lebenshelfern der Seniorenlebenshilfe klar, dass dieser Service mehr als eine gewöhnliche Unterstützung für ältere Menschen darstellt. Das Dienstleistungsangebot ist vielfältig und auf die persönlichen Bedürfnisse der Senioren abgestimmt. Vor allem entstehen vertrauensvolle Beziehungen zwischen Lebenshelfern und Senioren, aus denen bisweilen Freundschaften werden und die das tägliche Leben der Senioren positiv beeinflussen. Auch für Angehörige ist es beruhigend, ihre Verwandten in kompetenten und einfühlsamen Händen zu wissen und in den Lebenshelfern selbst Ansprechpartner zu finden. Damit die Seniorenbetreuung auch menschlich zwischen den Beteiligten passt, findet zu Beginn ein unverbindliches Kennenlernen statt. Frau Jenny Hartung engagiert sich als Lebenshelferin in Salzwedel Der verheirateten Mutter zweier Kinder ist nicht nur in ihrem Privatleben ein bedürfnisorientiertes Achten ihrer Mitmenschen wichtig. Frau Jenny Hartung hat in ihrer langjährigen Berufspraxis als Altenpflegerin und Fahrdienst für kranke und behinderte Menschen erkannt, wie wichtig es ist, Hilfesuchenden in der notwendigen und gewünschten Fürsorge gerecht zu werden. Ihre Werte Verbundenheit, Gesundheit und ein respektvolles und würdevolles Miteinander brachten Frau Hartung zu dem Schritt, als selbstständige Lebenshelferin ihre Arbeitsbedingungen eigenständig zu bestimmen - und diese damit an die wahren Bedürfnisse ihrer Senioren anzupassen. Seit 2024 unterstützt Jenny Hartung nun das Team der SeniorenLebenshilfe in Salzwedel und begleitet Senioren mit all ihren Herausforderungen im Alltag. Mit ihrem Weitblick für das Gesamtpaket "Seniorenbegleitung" stellt sie sich auf den Alltag und die Herausforderungen ihrer Senioren ein, koordiniert, wo es nötig ist, externe Zusatzhelfer für ihre Senioren und hat stets ein offenes Ohr auch für Angehörige. Wer und was steckt hinter der SeniorenLebenshilfe? Die SeniorenLebenshilfe ist ein Franchiseunternehmen. Hinter diesem steht die Salanje GmbH, die für ältere Menschen Unterstützung anbietet. Jeder Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe ist Franchisenehmer, das bedeutet, dass sie oder er selbstständig am eigenen Wohnort arbeitet. Die SeniorenLebenshilfe setzt auf einen hochwertigen, ganzheitlichen Seniorenservice. Diesen sichert sie dadurch, dass alle Lebenshelfer vom Unternehmen geschult, betreut und begleitet werden. Außerdem vermittelt die Berliner Zentrale bei Bedarf zwischen den Senioren und ihren Lebenshelfern. Da deutschlandweit viele Lebenshelfer gebraucht werden, sind Interessenten für diese wertvolle Tätigkeit im Rahmen der Selbstständigkeit herzlich willkommen. Für alle Fragen und Anliegen steht die Berliner Zentrale der SeniorenLebenshilfe den Beteiligten gern zur Verfügung.

