Startseite Black Week vom 22.11. bis 2.12.2024: Saftige Rabatte bei der Satower Mosterei - bis zu 15% sparen! Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-11-27 11:32. Nur für kurze Zeit: Zur Black Week bei der Satower Mosterei gibt's unsere besten Direktsäfte mit bis zu 15% Rabatt! Perfekt für die kalte Jahreszeit oder als besonderes Geschenk. Unsere Aktion umfasst 10 unserer besten Säfte: Ob Heidelbeeren, Sanddorn, Aronia, Cranberry, Granatapfel, Rote Bete oder Fliederbeere - in der Black Week kannst du dich durch die Vielfalt der Natur zum besten Preis schlemmen. Perfekt für den Frühstückstisch, als besonderes Geschenk oder einfach als Begleitung durch die kalte Jahreszeit. Unsere Saft-Highlights: - Sanddornsaft: Ein echtes Highlight aus der Region - mit unverwechselbarem Geschmack. - Aronia Direktsaft: Intensiv und vollmundig - einzigartig im Geschmack. - Rote Bete Saft: Erdig und natürlich - ein Klassiker für Liebhaber herzhafter Säfte. - Granatapfelsaft: Fruchtig und frisch - bringe einen Hauch Exotik auf deinen Tisch. Unsere vielfältige Produktpalette umfasst nicht nur Obstsäfte, sondern auch leckere Gemüsesäfte, Fruchtnektare, Fruchtsaftgetränke sowie regionale Weine - ideal für besondere Anlässe oder einfach zum Genüssen an kalten Winterabenden. Mehr Informationen und unser Black Week Angebot findest du hier: https://shop.satower-mosterei.de/black-week/ . In der Black Week gibt es die große Chance, einige der beliebtesten Direktsäfte aus Norddeutschland zu einem fruchtig-günstigen Preis zu ergattern, ganz bequem online über unseren Webshop. Die Satower Mosterei ist nicht nur irgendeine Saftmanufaktur - sie ist ein Stück regionaler Genuss. Unsere Vorteile: Regionalität und Nachhaltigkeit: Obst und Beeren aus Norddeutschland, schonend verarbeitet. Familienbetrieb mit Tradition: Seit über 20 Jahren für besten Geschmack und natürliche Qualität. Vielfalt entdecken: Ob fruchtig, kräftig oder exotisch - bei uns findet jeder seinen Lieblingssaft. Rabatt gilt auf die UVP des Herstellers und nur solange der Vorrat reicht. Aktionszeitraum: 22.11. bis 02.12.2024. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und Rabatten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Saftladen 1978 GmbH & Co. KG

Die Satower Mosterei ist ein traditionsreiches Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, das sich auf die Herstellung hochwertiger Fruchtsäfte spezialisiert hat. Seit ihrer Gründung vor mehreren Jahrzehnten hat sich die Mosterei einen festen Platz in der Region erarbeitet und ist heute ein beliebter Anlaufpunkt für Obstliebhaber und Kleingärtner. Alle Produkte zeichnen sich durch ihre Natürlichkeit aus - es werden keine Zusatzstoffe verwendet, wodurch der reine Geschmack der Früchte erhalten bleibt.

