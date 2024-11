Die Geschichte des Silberbergbaus reicht bis in die Antike zurück

Silber wird heute in Minen weltweit abgebaut. Der Silberbedarf steigt an und ein Silberdefizit ist gegeben.

Schon vor rund 4.000 Jahre vor Christus war Silber, auch Gold und Kupfer, bekannt. So richtig in Fahrt kam die Silberproduktion durch die Entdeckung Amerikas und als Cortez 1519 nach Mexiko kam. Im Jahr 1522 fand das erste Silber aus Mexiko den Weg nach Europa. 1536 wurde die erste Münzprägestätte in Mexiko eröffnet. Die heute weltweit größte Silberlagerstätte befindet sich in Zacatecas, Mexiko. Auch in Peru wurde eifrig Silberabbau betrieben. Das größte Silberbergwerk des Spätmittelalters, quasi "die Mutter aller Bergwerke", ist in Tirol gelegen. Vor rund 500 Jahren wurde dort die Stadt Schwaz zur größten Bergbaumetropole der Welt.

Im 19. Jahrhundert war Spanien ein wichtiges Land für die Silberproduktion. Allerdings übertrafen die Silberentdeckungen in den USA alles zuvor Dagewesene. Besonders reich an Silber waren Nevada, Utah, Colorado, Kalifornien, Arizona, Idaho, Oregon und Montana. Auch Australien zählte im 19. Jahrhundert zu den bedeutenden Silberlieferanten. Die Bedeutung als Währung hat Silber im 20. Jahrhundert zusehends eingebüßt. Heute ist Silber in vielen industriellen Anwendungen nicht hinwegzudenken. Vor allem die erneuerbaren Energien verschlingen Silber. Daneben steht das Edelmetall für Reichtum und Wert.

Die wichtigsten Silberabbauländer sind heute Mexiko, Peru, Australien und China. Auch wenn die Silberproduktion in Mexiko zurückgegangen ist, so ist das Land immer noch eines der bedeutendsten Förderländer. Nimmt man das gesamte jemals geförderte Silber zusammen, so stammen mehr als 25 Prozent aus Mexiko. Dort arbeiten heute Sierra Madre Silver and Gold sowie Fortuna Mining.

Sierra Madre Gold & Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-g... - besitzt Projekte mit Gold und Silber in Mexiko. Bei der Wiederbelebung der Mine La Guitarra steigert sich erfreulicherweise die tägliche Produktionsrat, Einnahmen werden erzielt.

Fortuna Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining... - ist in Mexiko, zudem in Peru, Burkina Faso, Argentinien und in der Elfenbeinküste tätig. Für das laufende Jahr wird mit einer Produktion von 457.000 bis 497.000 Unzen Goldäquivalent gerechnet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -) und Sierra Madre Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-sil... -).

