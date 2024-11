Startseite Fly baby fly - der neue Schlager von Jett Alinia Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-11-20 13:02. Das passende Lied für jede Kiffer-Party "Frech und politisch unkorrekt: Schlager-Rebell Jett Alinia ist wieder da!

Der Mainzer Sänger & Songschreiber hat sich diesmal der Can nabis-Teillegalisierung angenommen und präsentiert seinen aktuellen Titel "FLY BABY FLY" für alle Freunde der gepflegten Tüte.

Hier ist endlich mal eine Schlager-Hymne für das breite Publikum.

Mit derart viel Mitsing-Potential, dass es nur so raucht.

Der brandneue Jett Alinia-Song lässt mit Augenzwinkern und viel Liebe zum Detail die Kiffer-Herzen in Social Clubs und auf Weed-Parties höher schlagen.

Möglich gemacht wurde diese Produktion durch ein Joint-Venture mit Stephan Dutka von Rec.Ort Studio Giessen und Producer Marco Hisserich, bekannt als Songschreiber der Amigos. Klarer Fall: "FLY BABY FLY" ist ein haschechter Ohrwurm. Und der erste wahre Can nabis-Schlager Deutschlands.

Anhören, mitfeiern und abheben!

Und auch, wenn die neue Regierung die Legalisierung wieder abschaffen sollte:

Wir haben diese kurze Zeit in vollen Zügen genossen!" Text & Musik: Jett Alinia

Produktion: Rec.Ort Studio Giessen (Produzenten: Stephan Dutka und Marco Hisserich)

Vertrieb: Music-Hub/ GEMA

VÖ-Datum: 22. November 2024

Quelle: Büro Jett Alinia Presse- und Promotionagentur: Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 - 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

Deutschland fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

