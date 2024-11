Startseite MARCELLA CARIN - Mein Herz hat seinen eigenen Kopf Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-11-15 07:39. Marcella Carin veröffentlicht ihre neue Single "Mein Herz hat seinen eigenen Kopf". Seit Jahren begeistert Marcella Carin mit ihrem Charisma und ihrer glasklaren Stimme ihr Publikum im Bereich "Deutscher Schlager".

Am 15.11.2024 erscheint ihre neue Single "Mein Herz hat seinen eigenen Kopf" samt Musikvideo. In dieser wird auf charmante Art und Weise aufgezeigt, dass die Liebe zweier Menschen trotz scheinbarer Hürden keine Grenzen kennt. Marcella Carin vertraut mit Löwenmut auf eines: Wenn man liebt, wird alles gut! Der Text stammt aus der Feder der etablierten Songwriter Ilona Boraud und Peter Matz. Die Musik dazu hat Uwe Haselsteiner geschaffen, der mit der legendären Band "Night Fever" und den Hits der Bee Gees seit Jahren erfolgreich auf Tour ist. Der Titel ist auf allen gängigen Streaming-Portalen wie z.B. Spotify, Amazon Music, Youtube u.a. verfügbar. Marcella Carin singt sich bei ihren unvergesslichen Live-Auftritten immer wieder in die Herzen ihres Publikums und hinterlässt mit ihrer großen Leidenschaft einen Hauch von Magie. Seit 2005 hat sie mehrere Alben und Singles veröffentlicht, war unter anderem in den TV-Sendungen "Immer wieder sonntags" und "Schlager-Spaß mit Andy Borg" zu Gast oder auch im Vorprogramm von Beatrice Egli und den Kastelruther Spatzen zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.marcella-carin.de Die Songdaten im Einzelnen: MEIN HERZ HAT SEINEN EIGENEN KOPF

