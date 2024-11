Startseite Text und Ton im Angebot/ Andreas A. Sutter präsentiert Business-Portal „GENAU-DEIN-SONG.rocks“ Pressetext verfasst von Magabiz am Mi, 2024-11-13 14:24. Text und Ton im Angebot/ Andreas A. Sutter präsentiert Business-Portal „GENAU-DEIN-SONG.rocks“ Velbert, 13.11.2024 Längst hat er sich einen Namen im Musicbiz gemacht: Andreas A. Sutter aus Velbert, seit 2017 ohne Unterbrechung in der Kategorie „Bester Songtext“ auf den vorderen Plätzen beim „Deutschen Rock- & Pop Preis“ vertreten, hat über die Jahre ein beeindruckendes Portfolio an Versen für Interpreten von Rap bis Schlager verfasst. Damit Lyrics und Musik fortan noch schneller und unkomplizierter mit potenziellen Verwertern zusammenfinden, hat der produktive Wortkünstler jüngst mit Mitstreitern aus den Bereichen Text und Komposition eine neue Vermarktungsplattform ins Leben gerufen. Auf „GENAU-DEIN-SONG.rocks“ wählen Business-Insider auf der Suche nach neuem Material aus einem Portfolio von Werken im Entstehungsprozess, die darauf warten, fertig produziert zu werden. Das so geschaffene Angebot bietet Interessenten unschlagbare Vorteile, darunter die exklusive und kostenlose Rechteübertragung. Profimusiker, die den richtigen Ton treffen, aber verbalen Input für großartige Hits benötigen, finden seit jeher im reichhaltigen Opus von Andreas A. Sutter die passenden Worte. Das aktuell verfügbare Angebot umfasst über 170 Lyrics, wobei es immer wieder zu spannenden Kooperationen mit prominenten Musikern kommt. Mit dem Portal „GENAU-DEIN-SONG.rocks“ gehen Sutter und sein Team nun noch einen Schritt weiter. Auf der neuartigen Plattform finden professionelle Musikverwerter bereits vertonte Texte in Demo- und teils fortgeschrittener Produktionsqualität. Material, das nur darauf wartet, vollendet, veröffentlicht und aufgeführt zu werden - darunter auch ein Song, der es um ein Haar ins Repertoire von Udo Jürgens geschafft hätte. Dessen Management bot Sutter seinerzeit eine Buyout-Vereinbarung an, dieser lehnte jedoch die Abtretung seiner Tantiemenrechte ab – nun wartet der Titel „Tausend Kriege“ auf eine neue Verwertung. GENAU-DEIN-SONG.rocks: Fertige Songs für Profiverwerter Auf „GENAU-DEIN-SONG.rocks“ bieten engagierte Musikschaffende, namentlich ein Team aus zwölf Komponisten und drei Songtextern, alles an, was das Herz hauptberuflicher Musikverwerter begehrt: Sowohl vorkonfektionierte Lyrics und Musikstücke als auch auf Wunsch komplette Auftragskompositionen nach Briefing. Präsentiert werden auf der stetig erweiterten Plattform aktuell 30 Titel für Genres wie Rock, Pop, Schlager und Singer-/Songwriter. Ordnung beim komfortablen Probehören ohne Registrierung oder Login schaffen übersichtlich nach Genres getrennte Player.

Gut vorbereitet: Musik-to-go

„Mit unserem neuen Portal „GENAU-DEIN-SONG.rocks“ bieten „meine“ Komponisten und ich den Profis im Musikbusiness einen unkomplizierten Zugang zu neuem Songmaterial an“, erklärt Sutter.

Anders als bei der Mehrheit von Mitbewerbern aus den Bereichen Komposition und Songtext können Business-Insider bei „GENAU-DEIN-SONG.rocks“ auf bestehendes Material zugreifen, das umgehend für ihre eigenen Zwecke weiterproduziert und genutzt werden kann. Möglich machen das einfache Vertragsmodalitäten: Die Macher von „GENAU-DEIN-SONG.rocks“ bieten die Übernahme ihrer Werke komplett kostenfrei und exklusiv an. Voraussetzung ist lediglich, dass bei Abschluss einer Kooperation die jeweiligen kommerziellen Verwerter ordentliche Titelmeldungen an die GEMA leisten, sprich: Eine faire und ordentliche Autorenvergütung für Texter und Komponisten gesichert ist. Daneben werden Endproduktion und Veröffentlichung des Materials vertraglich geregelt.

„GENAU-DEIN-SONG.rocks“ setzt dabei auf unkomplizierte und vertrauensvolle Kooperationen. Interessenten können die Verwertungsrechte für die Stücke im Portfolio formlos bei den Betreibern der Webseite anfragen. Angebot für Artist & Repertoire-Verantwortliche Primäre Zielgruppe des neuartigen Serviceangebots sind neben A&R-Managern Akteure wie Interpreten, Musikverlage und Labels – kurz: alle, die auf professioneller und geschäftlicher Ebene mit Musik zu tun haben, aber Komplettservices oder Teilleistungen von den Lyrics bis zur Produktion outsourcen möchten. Das Angebot richtet sich als „Rundum-sorglos-Service“ natürlich auch an Interessenten außerhalb des eigentlichen Musicbiz mit punktuellem Musikbedarf für kommerzielle Zwecke.

Text und Ton aus einer Hand

Wer als Verwerter im Portfolio von „GENAU-DEIN-SONG.rocks“ nicht fündig wird, kann sich ebenfalls auf die Profis verlassen. Alternativ bieten Sutter und seine Kollegen den direkten Service für Wort und Melodie an, also klassische Auftragskomposition. Auch hier gibt es attraktive Konditionen: Texterstellung und Komponieren erfolgen absolut kostenfrei nach den vom Auftraggeber vorgegebenen Briefings. Für die auf dieser Basis entstehenden Auftragswerke setzen die Künstler hinter „GENAU-DEIN-SONG.rocks“ ebenfalls lediglich auf die Abrechnung der Aufführung und Veröffentlichung der Werke durch die GEMA. Das minimiert das Investitionsrisiko für Verwerter, denn es gibt keine Abnahmeverpflichtung. Kommt es bei derartigen Auftrags- Kooperationen allerdings aus irgendeinem Grund doch nicht zur Nutzung des fertigen Werkes, geht dieses einfach in den freien Materialpool von „GENAU-DEIN-SONG.rocks“ über. So haben andere Verwerter eine zusätzliche Chance auf interessantes Material zur Übernahme. Support durch Interpreten und Produzenten Natürlich stehen die Kreativen bei „GENAU-DEIN-SONG.rocks“ auf Wunsch bereit, um das freie Material nach Wunsch des Vertragspartners final fertig zu produzieren. Dabei stehen den Machern professionelle Sängerinnen und Sänger zur Seite, darunter die Interpreten Jan Gott und Jan Schütz (alias „Heldenlos“ und „Meersein“) – beide übrigens zurzeit auf der Suche nach einem Musikverlag. Für A&R-Manager und Verlage, die statt neuer Songs auf der Suche nach frischen Stimmen sind, lohnt es sich, bei „GENAU-DEIN-SONG.rocks“ vorbeizuschauen. Dort präsentieren sich beide Künstler ausführlich mit ihrer Vita und Hörproben. Für die technische Umsetzung der Musik, sprich Mastering und Studioproduktion, arbeitet „GENAU-DEIN-SONG.rocks“ unter anderem mit renommierten internationalen Studios wie Audio Vision Palma (Spanien) zusammen. Jenes Studio zeichnete auch für die Produktion des Weihnachtsalbums „Christmas Rhythm 'n' Rubbish“ verantwortlich, das Sutter zusammen mit dem Komponisten Willie Wilcek und stimmlich unterstützt von Claus Theo Gärtner und Martin Semmelrogge im vergangenen Jahr auf den Markt brachte. „Ausgezeichnete“ Texte in Serie Wer bei „GENAU-DEIN-SONG.rocks“ anproduziertes Material oder auf Sutters Autorenpräsenz „Wetterleuchten aus Songtexten“ (www.was.de) Lyrics auswählt, ist auf der textsicheren Seite. Mit seinen Werken überzeugt Andreas A. Sutter 2024 im achten Mal in Folge die Jury des „Deutschen Rock & Pop Preis“. Bei der offiziellen Preisverleihung am 14. Dezember 2024 stehen erneut drei Lyrics aus Sutters Feder auf der Shortlist – „Konvolut nur aus Gedanken“ (Werknummer 131), „Die ganze Welt geht grad' kaputt“ (Werknummer 159) und „Das SCHADE daran“ (Werknummer 150) – alle nachzulesen auf oben genannter Website. Konzipiert für Vertonungen in Genres von Schlager über Rap bis hin zu Rock-/Pop und Liedermacher beschäftigen diese Songtexte sich mit Umweltschutz, kritischem Denken und Erkennen und - natürlich - der Liebe. Das breite thematische Spektrum, Vielfalt und Wandlungsfähigkeit machen Sutter zu einem bekannten Namen in der deutschen Songtexterszene.

Dass die Siegertitel bereits jetzt bekannt sind, wenn auch noch nicht die finale Reihenfolge, hat konzeptionelle Gründe. So hatte der DRMV bereits vor zwei Jahren sein System der Nominierungen reformiert und vergibt in einigen Kategorien nun keine Platzierungen, sondern „Zensuren“ – darunter natürlich auch „Bestnoten“. „GENAU-DEIN-SONG.rocks“ ist online hier zu erreichen: https://www.genau-dein-song.rocks/ Pressekontakt:

