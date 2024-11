Startseite Im Himmel fehlt heut ein Engel - die neue Doppel-Single von Ronny Krappmann Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-11-13 13:35. "Wenn das Jahr zu Ende geht" ist der zweite Titel. Die wir lieben, sind nur geborgt.

Wann sie gehen, entscheiden wir nicht.

Wir entscheiden, ob wir die Erinnerung als Geschenk annehmen wollen.

Niemand ist fort, den man liebt.

Liebe ist ewige Gegenwart.

(Stefan Zweig) Wie viel Wahrheit in diesen Worten liegt, wurde am 13.12.2023 schmerzliche Gewissheit. Jeder hat seine Verluste, Brüche oder Engel, die auf uns herabschauen. Aber wenn ein langjähriger Stammkünstler und Freund sein Kind verliert steht für einen Augenblick auch für seine Autorenpartner die Erde still. Wie viele musikalische Kämpfe haben wir in über 25 Jahren schon miteinander gekämpft? Nach vier erfolgreichen Alben "Wehrlos" (2000), "Solang du träumst" (2002), "Was ich fühl" (2004) und "Niemandsland" (2017) wolltest du deine Karriere still und leise hintenanstellen, um deinen "besonderen" Jungen liebevoll begleiten zu können. Bis zu diesem letzten Augenblick... Wo hast du die Kraft hergenommen, drei Tage später bereits wieder im Dresdner Boulevard-Theater auf der Bühne zu stehen, um die Geschichte "Der kleine Prinz" vor unzähligen Kinderaugen vorzutragen? Und das mit deinem dir unnachahmlichen Lächeln in der Stimme... Es waren diese beiden Songs, die das Ende wieder zu einem Beginn gemacht haben: Musik als Seelentröster. Menschen, denen du damit Halt vermittelt hast, obwohl du ihn in dieser dunklen Zeit selbst am Nötigsten hattest. Ein Künstler, im tiefsten Herzen deiner Seele. Die Rückkehr ins Studio im Frühjahr 2024 war dann schon wie nach Hause kommen. Um das Wort "Comeback" in den Mund nehmen zu können, half die Unterstützung unserer Vertriebsfirma DA-Music. Natürlich sind damit auch komplett neue Titel vorgesehen. Mehr dazu Anfang 2025! Quasi als Vorbote wird "Im Himmel fehlt heut ein Engel" zusammen mit "Wenn das Jahr zu Ende geht" als emotionale Doppelsingle ab dem 15.11.2024 in allen relevanten Streamingportalen und für interessierte Redakteure über MPN erhältlich sein. Und wer "Im Himmel fehlt heut ein Engel" auch auf CD haben möchte, sollte sich die renommierten Sampler "Die neuen Deutschen Hits 2025" (DA-Music, 22.11.2024) und "Bäärenstark!!! 2025 - die Erste" (Sony Music, 13.12.2024) besorgen, welche Ronny Krappmann bereits berücksichtigt haben. Willkommen zurück, Ronny!

www.ronny-krappmann.de

Quelle und Promokontakt: Heike Fransecky / Pipmatz MV

Folgen Sie Ronny Krappmann auch auf Facebook und Instagram "Im Himmel fehlt heut ein Engel"

https://m.youtube.com/watch?v=v-iYYGiUZIs&feature=youtu.be "Wenn das Jahr zu Ende geht"

https://m.youtube.com/watch?si=5JcvvhtrA5mmycpB&v=28wtG12V7v8&feature=yo... Musik: Andreas Goldmann / Text: Heike Fransecky

Verlag: Pipmatz Musikverlag

Label: DA Music

VÖ-Datum: 15. November 2024

