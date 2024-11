Startseite DRUTEX AUF DER BAU 2025: IGLO EDGE, DAS NEUE FENSTER DER 3. GENERATION Pressetext verfasst von ITMS22 am Di, 2024-11-12 14:35. Bytow/Polen, 12. November 2024 - DRUTEX, einer der führenden europäischen Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden, stellt vom 13. bis 17. Januar 2025 auf der BAU unter anderem die

3. Fenstergeneration IGLO EDGE vor, sowie neue Schiebesysteme wie IGLO EDGE Slide aus PVC. IGLO EDGE stellt eine neue Fenster-Generation auf dem Markt dar. „Es ist ein innovativer Ansatz, um die Erwartungen der modernen, äußerst anspruchsvollen Kundschaft zu erfüllen“, sagt Pawe? Grzonka, Marketingdirektor bei DRUTEX. Mit einem Uw-Wert von 0,66 W/(m2K) bietet das IGLO EDGE-Fenster ein hohes Maß an Wärmedämmung. Das verwendete 7-Kammer-Profil der Klasse A ist in drei Farben erhältlich (Weiß, Braun, Anthrazit) und zählt mit einer Bautiefe von 82 mm und einem Isolierglaspaket mit einer Breite von bis zu 58 mm zu den Pionieren auf dem globalen Fenstermarkt. Bei IGLO EDGE setzt DRUTEX zudem auf ein vollständig neu konzipiertes Dichtungssystem. IGLO EDGE SLIDE fügt sich perfekt in das umfassende Angebot von DRUTEX ein und ergänzt es um Terrassenschiebesysteme, die zwischen HS- und PSK-Produkten positioniert sind. „Das Terrassensystem IGLO EDGE SLIDE ergänzt das umfassende Angebot von DRUTEX zur Ausstattung von Objekten mit Fenstern, Türen, Rollläden und Fassadenjalousien. Es zeichnet sich nicht nur durch hervorragende Wärmedämmungsparameter aus, sondern auch durch eine einzigartige, schlanke Konstruktion. IGLO EDGE SLIDE ist eine Antwort auf die Bedürfnisse unserer Kunden, Handelspartner, Architekten und Bau-Experten auf dem globalen Markt“, sagt Pawe? Jereczek, stellvertretender Handelsdirektor von DRUTEX. Erhältlich sind IGLO EDGE und IGLO EDGE SLIDE ab sofort bei allen Händlern von DRUTEX. „Die BAU ist ein zentraler Punkt in unserem Messekalender und unterstützt unsere Expansion in Deutschland und weltweit. Wir statten unser Vertriebsnetz zudem mit modernen Showrooms aus, sodass jeder Vertriebspartner Produkte wählen kann, die perfekt auf seine individuelle Ausstattung abgestimmt sind,“ erklärt Jereczek. Die BAU gilt als Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Bausysteme und ist die größte und bedeutendste Messe der Branche. Sie führt, weltweit einmalig, die Marktführer der gesamten Branche zusammen und gilt als Innovationstreiber und Branchennetzwerk. # # #

Dazugehöriges Bildmaterial finden Sie nachfolgend zum Download. Bildquelle: DRUTEX S.A.

Bild 1

Bildunterschrift: IGLO EDGE gibt es als klassisches Fenster sowie Balkon- oder Terrassentür. Bild 2

Bildunterschrift: Im Terrassensystem IGLO EDGE SLIDE hat DRUTEX eine innovative dreifache EPDM-Dichtung verwendet, darunter eine völlig neue, technologisch fortschrittliche Mitteldichtung, die für einen optimalen Anpressdruck auf der gesamten Kontaktfläche sorgt. Bitte verwenden Sie im Rahmen Ihrer Berichterstattung bei Website-Verweisen www.drutex.de.

DRUTEX, ein Unternehmen mit fast 40-jähriger Geschichte und 4.000 Mitarbeitern, ist ein führender Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden in Europa. Das Unternehmen ist nicht nur in Europa präsent, sondern expandiert auch dynamisch in den USA und Australien. Derzeit arbeitet es mit fast 4.000 Handelspartnern weltweit zusammen und bietet seine Produkte unter eigener Marke an. Das Unternehmen realisiert zahlreiche große Projekte, zum Beispiel die Ausstattung amerikanischer Hotels wie Marriott, Hyatt, Sheraton oder Holiday Inn mit Fenstern oder die Lieferung von Fenstern für Fabriken von BMW und Lego in Mexiko. Seit Jahren zeichnet sich DRUTEX durch Produktionsunabhängigkeit aus. Das Unternehmen bietet alles rund um Fenster – von der Produktion eigener PVC-Profile und Isoliergläser bis hin zu eigenen Lackierereien für Aluminiumkonstruktionen, Laminierungsanlagen und einem Fuhrpark, der über 650 Fahrzeuge umfasst. # # #

