Startseite 20. internationale Speakerslam - Weniger Arbeit und trotzdem erfolgreicher Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-11-12 08:38. 240 Sekunden, die alles entscheiden Das Licht geht an, der Countdown startet. Ab jetzt

240 Sekunden Zeit um das Publikum und die

fachkundige Jury davon zu überzeugen, dass Erfolg

unser natürlicher Zustand ist.

Nach New York, Wien, Dubai und Miami fand am

07.11.2024 der 20. Internationale Speaker-Slam

wieder in Deutschland, in den Scherer Studios in

Mastershausen, statt. 150 Speaker aus 18 Nationen

stellten sich dieser Herausforderung mehrsprachig

auf 2 Bühnen mit Live-Publikum und mehr als

100.000 Online-Zuschauern. Unter den Teilnehmern

waren Größen wie Mitglieder der Ruder

Nationalmannschaft, Schauspieler und Biathlon

Medaillen-Gewinnerinnen.

Die Finalisten-Auswahl erfolgte über eine sogenannte

Silent-Speaker Battle, bei der das Publikum

entscheiden kann, welchem Redner es zuhört.

Nach der Finalisten-Auswahl hat Sebastian Bernhardt

das Publikum über das Applausometer und auch die

Jury aus fachkundigen Experten-Scouts mit seinem

Vortrag "Natural Success - Erfolg ist unser natürlicher

Zustand" in den 4 Minuten mitreißen und begeistern

können. Für seine Leistung wurde er von der Jury mit

dem Excellence-Award ausgezeichnet.

Die Themenwahl lag bei den Slammern selbst. Sie

schrieben die Texte eigenständig. Die

Herausforderung bestand darin, das Publikum und die

fachkundige Jury, welche sich aus Autoren, Speakern

und Unternehmern zusammensetzte, genau dort

abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das

Thema zu begeistern - all das in nur vier Minuten.

Aber mal ehrlich, wer möchte denn nicht weniger

arbeiten und trotzdem oder genau deshalb noch

Aber mal ehrlich, wer möchte denn nicht weniger

arbeiten und trotzdem oder genau deshalb noch

erfolgreicher sein?

